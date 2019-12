Slovan prehral v Poprade a prišiel o prvé miesto, do čela idú Košice

Poprad vyhral už deväť zápasov za sebou.

20. dec 2019 o 19:34 (aktualizované 20. dec 2019 o 21:31) SITA

BRATISLAVA. Košickí hokejisti v piatkovom 32. kole najvyššej slovenskej súťaže rozhodli o osude východniarskeho derby v predĺžení. Dva body im na ľade Michaloviec dvoma gólmi zabezpečil Dávid Skokan (2:1).

Vďaka tomu sa v tabuľke dostali na líderskú pozíciu, keďže ich bratislavský konkurent neuspel v Poprade, kde prehral 1:2.

Súboj dvoch tímov z posledných dvoch priečok Tipsport ligy vyznel na Liptove pre hostí z Nových Zámkov, ktorí zdolali domáci MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:1, čím prerušili sériu troch zápasov bez víťazstva a svojmu protivníkovi uzatvárajúcemu poradie sa vzdialili na rozdiel piatich bodov.

Aj hokejisti Detvy prerušili sériu prehier, keď na svojom ľade otočili vývoj duelu proti MAC Budapešť. Víťazný gól pri výhre 4:3 dosiahol útočník Peter Zuzin.

Zvolen neuspel už v šiestom zápase za sebou. V súboji s Nitrou si vyrovnávajúcim gólom Allan McPhersona v 58. min na 2:2 síce vynútil predĺženie, ale v ňom rozhodol o zisku dvoch bodov pre hostí Samuel Buček.

Dobrú formu potvrdili hráči Dukly Trenčín, ktorí už v I. tretine ´vybavili´ Miškovec a napokon dosiahli pohodlné víťazstvo (5:1), štvrté v sérii.

Tipsport liga 2019/2020 - základná časť - 32. kolo - piatok - výsledky

Poprad - Slovan 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Góly: 6. Paločko (Bjalončík, Kundrik), 52. Handlovský (Kozák) - 59. Zigo (Abdul, Meszároš). Rozhodovali: Štefik, Tvrdoň - Synek, Jobbágy, vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4133 divákov

Poprad: Vošvrda - Kozák, Brejčák, Fabian, Ulrych, Magovac, Ťavoda, Božoň - Handlovský, Preisinger, Vandas - Takáč, Zagrapan, Svitana - Jacobs, Paukovček, Karterud - Matej Paločko, Bjalončík, Kundrik - Králik

Slovan: Brust - Sersen, Bačik, Meszároš, Štajnoch, Podlipnik, Šedivý, Hudec - Abdul, Zigo, Puliš - Viedenský, Žitný - Petráš, Kytnár, Kukumberg - Bondra, Urbánek, Sloboda

Hlasy

/Zdroj: TASR/

Ján Šimko, asistent trénera Popradu: "Z hľadiska vecí, ktoré robia hokej hokejom, to nebol ideálny výkon. Z hľadiska emócií a vďaka skvelému výkonu brankára sme vydreli víťazstvo. O to sú tieto tri body krajšie."

Roman Stantien, tréner Slovan: "Musím pochváliť všetkých mojich chlapcov. Od druhej tretiny sme boli lepším mužstvom, chýbalo nám zakončenie. To je naša dlhšia slabosť, že nám nejde. Hráči sa za predvedený výkon nemajú za čo hanbiť. Hrali výborne dve tretiny. Hokej je niekedy taký."

Liptovský Mikuláš - Nové Zámky 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Góly: 25. Rudolf Huna (Petran, Kurali) - 7. Stupka (Drtina, Fábry), 30. Stupka (Fábry, Hatala), 60. Pospíšil. Rozhodovali: Goga, Kalina - Durmis, Smrek, vylúčení: 3:7 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 820 divákov

MHK 32 Liptovský Mikuláš: Romančík - Kramár, Kurali, Petran, J. Nemec, Mezovský, Roman, Smutný, Droppa - J. Sukeľ, Piatka, Kriška - Vybiral, Oško, Rudolf Huna - Richard Huna, Róbert Huna, Lištiak - M. Surový, Uhrík, Michalík

HC Mikron Nové Zámky: Pavlas - Ordzovenský, Hatala, Fereta, Drtina, Mikuš, Hain, Pavúk - Stupka, Fábry, Pospíšil - Jurík, Holovič, Bajtek - Rogoň, Hruška, Števuliak - Jurák, Andrisík

Trenčín - Miškovec 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Góly: 7. Alderson (McCormack, Lapšanský), 12. Sádecký (Kajínek), 20. Sojčík (McCormack, Mikyska), 21. Alderson (Valach), 54. Hecl (Sádecký) - 55. Beach (P. Kiss, Galanisz). Vylúčení: 4:5 na 2 min, navyše: Göz (DVTK) 5+DKZ za napadnutie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Adamec, Snášel - J. Konc ml., D. Konc ml., 2280 divákov

Trenčín: Tomek - Starosta, McCormack, Štach, Bokroš, Kajínek, Sládok, A. Dúžek - Valach, Mikyska, Alderson - Hecl, Sádecký, Bartovič - Lapšanský, Balán, Sojčík - Bezúch, Ferényi, Chromiak - Maniaček

Miškovec: Rajna - Vandane, Vojtkó, Dudas, Göz, D. Kiss, Szirányi - Reszegh, Vas, Beauviller - D. Rodman, St. Pierre, Beach - P. Kiss, Galanisz, Miskolczi - Farkas

Hlasy

/Zdroj: TASR/

Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Zápas sa začal vylúčením ich obrancu do konca zápasu. Presilovku sme chceli využiť, čo sa nám aj podarilo. Rýchlo sme išli do vedenia a pridali sme v prvej tretine aj ďalšie góly. V druhej tretine sme chceli hrať zodpovedne, pretože súper hrozil protiútokmi. V poslednej časti sme pôsobili ľahkovážnejšie a brankárovi Tomekovi sme nepomohli k čistému kontu."

Marcel Rodman, tréner Miškovca: "Nezačali sme dobre a po prvom vylúčení do konca zápasu sa už všetko vyvíjalo zle. Množili sme chyby v defenzíve, ktoré nás stáli lepší výsledok. Chalani síce bojovali, ale nebol to náš deň. Musíme na tento zápas rýchlo zabudnúť. O dva dni je tu ďalšie kolo."

Detva - Budapešť 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Góly: 1. Zuzin (Mart. Chovan), 22. Podešva (Žilka, Král), 32. Gašpar (Žilka), 55. Zuzin (Sýkora, Ščurko) - 8. Strech (Pozsgai), 20. Strech (McNally), 55. Pitt (Terbócs, Nagy). Vylúčení: 4:2 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Müllner, D. Konc st. - Stanzel, Šoltés, 412 divákov

HC 07 WPC Koliba Detva: Petrík - Andersons, Mart. Chovan, Kuklev, Lalík, Jendroľ, F. Fekiač, Gachulinec, Turan _ Sýkora, Zuzin, Ščurko _ Žilka, Podešva, Král _ Török, Valent, Gašpar _ Ľupták, Čacho, Čenka

MAC Újbuda: Halász - Poszgai, McNally, Macaulay, Garát, Fejes, Carlisle, Blake Orbán - Terbócs, Pitt, Nagy - Bodó, Langkow, Brance Orbán - Sofron, Strech, Klempa - Kreisz, Majoross, Pápa

Zvolen - Nitra 2:3 pp (1:2, 0:0, 1:0 - 0:1)

Góly: 18. Kelemen (Thompson, Švarný), 58. McPherson (Betker, Trotter) - 8. A. Kollár (Scheidl, Buček), 18. A. Kollár (Scheidl, Buček), 63. Buček (Koyš). Rozhodovali: T. Orolín (SR), Kókai (Maď.) - Ordzovenský (SR), Soltész (Maď.), vylúčení na 2 min: 6:4, navyše: Corrin (Zvolen) 10+DKZ za nešportové správanie, presilovky a oslabenia: 0:0, 1812 divákov

Zvolen: T. Tomek - Drgoň, Corrin, Meliško, Švarný, Maier, Betker, Fatul, S. Tomko - Kelemen, Špirko, Thompson - B. Mráz, Trotter, McPherson - Tibenský, S. Petráš, Štrauch - Chlepčok, P. Halama, Marcinek

Nitra: Šimboch - Morrison, Mezei, M. Versteeg, Pupák, Kubka, Rácz, A. Sloboda, Korím - Yellow Horn, Kerbashian, Blackwater - Buček, A. Kollár, Scheidl - Koyš, Lušňák, Čaládi - Tábi, Hvizdoš, Fominych

Hlasy

/Zdroj: TASR/

Don Nachbaur, tréner Zvolena: "Videli sme bojovný zápas. Nitra hrala sústredene, nám chýba ľahkosť v zakončení, sme kŕčovití. Na šance sa veľmi veľa narobíme. Dnes podal dobrý výkon aj brankár hostí. My sme mali tlak, ale bez ľahkosti v koncovke iba ťažko môžeme vyhrávať zápasy. Moji zverenci však bojovali až do samého konca, bolo badať, že chcú s výsledkom niečo urobiť. Mrzia ma početné vylúčenia na našej strane, musíme byť disciplinovanejší."

Marián Bažány, tréner Nitry: "Tešíme sa, že sme získali extra bod v predĺžení, ale zápas nebol veľmi pekný. Bol to boj z oboch strán. Prvá tretina bola z našej strany najlepšia. Mali sme tam šance, dostali sme sa do vedenia, škoda len rýchlej odpovede súpera po našej hlúpej chybe. V druhej tretine sme udržiavali vedenie, hoci domáci tlačili, mali nejaké príležitosti na vyrovnanie. My sme sa spoliehali na brejky. Zvolen nás v tretej tretine pritlačil, držali sme sa však pomerne dlho, odolávali sme až na situáciu dve minúty pred koncom. Som rád, že sme zvládli predĺženie a vydolovali sme extra bod."

Ivan Švarný, kapitán Zvolena: "Bojovali sme od začiatku až do konca, len sa trápime v zakončení. Snaha sa nedala uprieť, chýbajú nám však góly. V predĺžení to bol vabank. Je to šiesta prehra za sebou, ale vďaka aspoň za bod. Nezúfame, veríme si a určite túto negatívnu sériu zlomíme."

Samuel Buček, autor víťazného gólu Nitry: "Som rád, že sa na našu stranu priklonilo šťastíčko a strhli sme zápas na víťaznú stranu. Rozhodovali maličkosti, v ktorých sme boli lepší. Vo Zvolene sa ťažko získavajú body. Teší ma, že sa naša formácia bodovo presadila. Hrali sme dobre v defenzíve a darilo sa nám vychádzať aj do ofenzívy. Podali sme poctivý a zodpovedný výkon."

Michalovce - Košice 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 24. Korhonen (Lalancette, Ventelä) - 28. Skokan, 65. Skokan (Haščák). Vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Novák, Rencz (Maď.) - Rojík, Valo, 3800 divákov

HK Dukla Ingema Michalovce: Trenčan - Ventelä, Vorobjev, Kolba, Hančák, Novický, Mesikämmen, Zekucia - Spilár, Lalancette, Korhonen - Mašlonka, Galamboš, Hričina - Giľák, Linet, Safaralejev - Hvila, Toma, Chalupa

HC Košice: Košarišťan - Růžička, Čížek, Repe, Slovák, Koch, Michalčin, Zeleňák - Haščák, Skokan, Majdan - Klhůfek, Suja, Belluš - Vrábeľ, Bortňák, Rapáč - Jokeľ, Faith, Milý