Rusi obvinili Rodčenkova z falšovania dát, podľa jeho právnika ide o frašku

22. dec 2019 o 13:32 TASR

MOSKVA. Ruská vyšetrovacia komisia obvinila Grigorija Rodčenkova z úmyselnej manipulácie s dátami z moskovského laboratória. Práve bývalý riaditeľ zariadenia ako prvý odhalil štátom organizovaný doping v ruskom športe. Jeho právnik ruské obvinenia označil za nonsens.

Svetová antidopingová agentúra (WADA) v decembri vylúčila Rusko z globálnych podujatí pre falšovanie dát z moskovského laboratória.

Rusi teraz tvrdia, že za nezrovnalosti môže Rodčenkov a neidentifikovaná osoba. Dáta mali sfalšovať ešte v roku 2015, predtým ako Rodčenkov utiekol do USA.

"Všetky dôkazy svedčia o tom, že Rodčenkov spolu s ďalšou osobou uskutočnili zmeny v elektronickej databáze za účelom skreslenia výsledkov antidopingových testov," citovala stanovisko vyšetrovateľov agentúra AP.

Rodčenkov sa po zverejnení informácií o ruskom dopingu stal korunným svedkom WADA. V súčasnosti sa ukrýva na neznámom mieste pod ochranou americkej vlády. Jeho právnik Jim Walden všetky obvinenia poprel.

"Rodčenkov sa ani nemohol prihlásiť do inkriminovanej databázy a nevieme o tom, že by tak spravil niekto iný. Je to smiešne. Myslím si, že zo strany Ruska ide iba o zahmlievanie," povedal Walden pre agentúru AP.