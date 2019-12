Košice vyhrali desiaty zápas v rade, Zvolen prehĺbil krízu

Hlasy po zápase

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Chceli sme začať proti Nitre agresívne, čo sa nám aj podarilo. Dali sme hneď prvý gól, no potom sme sa nestíhali vracať dozadu, súper si vytvoril niekoľko šancí. V druhej tretine sme prestali korčuľovať, čo bolo spôsobené i dobrou hrou hostí. Veľmi dobre prechádzali cez stredné pásmo v rýchlosti. V tretej tretine sme zjednodušili hru, mali sme viac šancí a myslím si, že i zápas pod kontrolou. Bol to tesný, bojovný duel, tak ako aj proti Košiciam. Diváci však videli dobrý hokej z oboch strán."

Marián Bažány, tréner Nitry: "Som hrdý na mužstvo ako sa v Banskej Bystrici prezentovalo, aký výkon sme podali proti dobre hrajúcemu súperovi. Mali sme slabší začiatok, domáci to využili na strelenie rýchleho gólu. V našej zostave bolo asi sedem hráčov okolo dvadsiatich rokov veku a predviedli slušný boj s majstrom. Vytvorili sme si veľa šancí, no Beskorowany podal dobrý výkon. Ak budeme mať takýto prístup i k ďalším zápasom, výsledky sa dostavia."

Patrik Lamper, autor víťazného gólu Banskej Bystrice: "Bol to vyrovnaný zápas, hralo sa hore - dole, divákom sa to muselo páčiť. Tento duel bol aj správne vybičovaný, mal patričnú kvalitu. Som rád, že to dopadlo pre nás víťazne. Žiadnu pozitívnu bilanciu či sériu s Nitrou neriešime. Na tohto súpera sa pripravujeme rovnako ako na každého iného."