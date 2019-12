Slafkovskému povolil dobroty výživový poradca, Botek sa už nevie dočkať

Obaja športovci si doprajú dobroty, ale s mierou.

22. dec 2019 o 18:59 TASR

BRATISLAVA. Pred Vianocami sú v pohotovosti všetci výživoví poradcovia, najmä tí, ktorí majú na starosti vrcholových športovcov.

Olympijské hry v Tokiu klopú na dvere a mnohí slovenskí reprezentanti bojujú o účasť na nich. Aj preto si počas Vianoc musia dávať pozor na jedlo.

No ako priznal vodný slalomár Alexander Slafkovský, jeho poradca mu isté úľavy doprial a dobrôt na sviatočnom stole sa nevie dočkať ani kajakár Adam Botek.

Veľa oddychu nebude

Slafkovský má za sebou úspešnú sezónu. Bol členom hliadky singlkanoistov spolu s Michalom Martikánom a Matejom Beňušom, ktorá tento rok na kanáli v Seu d'Urgell získala svoje deviate zlato na MS.

Okrem toho Slafkovský bojuje aj o účasť v Tokiu. Na OH pôjde najlepší z každej kategórie a medzi singlistami je zatiaľ s 83 bodmi na čele práve Slafkovský pred strieborným z Ria Matejom Beňušom a olympijským šampiónom z Atlanty 1996 a Pekingu 2008 Michalom Martikánom.

Pre Slafkovského by to bola olympijská premiéra. Aj preto je rád, že si počas Vianoc aspoň na chvíľku oddýchne.

"Veľa oddychu nebude, pauza bola v polovici októbra a zimná príprava trvá už od novembra. Pokiaľ sa dalo, išli by sme aj na vodu. Teraz je suchá príprava. Od februára do marca ideme za vodou do tepla," povedal pre TASR.

Môže si dopriať

Na stoloch nebude slovenský reprezentant prehliadať žiadne pokrmy, zvlášť nie tie sladké. Vie však, na čo si musí dať pozor.

"Nemusím sa krotiť, mám dobrého výživára a ten mi povedal, že môžem. Viem však, že päť sekúnd v ústach a dva týždne na bruchu, takže s mierou."

Tridsaťšesťročný športovec bude sviatky tráviť v kruhu rodiny a teší sa najmä na to, ako si Vianoce užijú jeho deti.

"Budeme v Novej Lesnej u svokrovcov, takže sa veľmi teším. Máme už väčšie deti, najmä Jelka už má štyri roky a tieto veci už vníma viac, takže sa veľmi teším na ich iskričky v očiach," povedal Slavkovský a dodal:

"Som ten typ človeka, ktorý má radšej, keď niekoho obdaruje ako naopak."

Botek sa teší najmä na jedlo

Najmä na jedlo sa teší počas sviatkov aj Adam Botek. Člen slovenskej K4, ktorá na MS v maďarskom Szegede vybojovala bronz a získala tak štyri kajakárske miestenky do Tokia, má čo oslavovať.

Kvartetu sa darilo aj na Európskych hrách v Minsku, kde tiež získalo bronz. Aj pre tieto úspechy získala K4 tretie miesto v ankete Športovec roka 2019 medzi kolektívmi.

"Mne spaľuje dobre, ale aj veľmi rýchlo naberiem. Ale dávam si celý rok pozor na postavu a na Vianoce si určite doprajem, aj keď to nezvyknem prehnať," povedal pre TASR Botek, no zároveň jedným dychom s úsmevom dodal:

"Ale neviem sa už na všetky tie dobroty dočkať."