Cyklista Evenepoel sa stal najmladším belgickým Športovcom roka

Pred niekoľkými rokmi bol členom futbalovej reprezentácie.

22. dec 2019 o 21:17 TASR

BRUSEL. Najmladší pretekár profesionálnej cyklistickej série UCI World Tour 19-ročný Belgičan Remco Evenepoel sa stal športovcom roka svojej krajiny. Rozhodli o tom v hlasovaní belgickí športoví novinári.

"Stal sa tak najmladším víťazom ankety od jej vzniku v roku 1967, " pripomína belgický list Le Soir.

"V priebehu roka zároveň získal titul medzi "juniormi" i v rámci hlavnej ankety," pripomína denník prvenstvá mladého profesionálneho cyklistu. Evenepoel opísal pocity na webe svojho tímu Deceuninck-Quick-Step.

"Je to niečo neuveriteľné, nemám ani slov,aby som to opísal. Ale je to bláznivý a neskutočný pocit," povedal tretí najmladší víťaz cyklistickej klasiky.

Evenepoel vyhral v auguste 2019 jednodňové preteky v San Sebastiane. O pár dní neskôr triumfoval i v časovke na európskom šmapionáte v cestnej cyklistike v holandskom Alkmaare.

Evenepoel sa cyklistike začal výhradne venovať len v 17 rokoch. Dovtedy hrával futbal, pričom pôsobil aj v RSC Anderlecht či PSV Einndhoven, zahral si aj za mládežnícke výbery Belgicka a strelil jeden reprezentačný gól.

Spolu s Evenepoelom sa belgickým športovcom roka stala v hlasovaní belgických športových novinárov športová gymnastka Nina Derwaelová, dvojnásobná svetová šampiónka a prvá Belgičanka, ktorá má titul gymnastickej majsterky sveta.