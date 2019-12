Lomnického bude v olympijskej sezóne trénovať Charfreitag

Nastal správny čas, aby opäť spolupracovali.

23. dec 2019 o 11:59 SITA

BRATISLAVA. Najlepší slovenský kladivár Marcel Lomnický má opäť trénera.

Tridsaťdvaročný člen banskobystrickej Dukly sa na spolupráci dohodol so svojím predchodcom v pozícii jednotky na domácej scéne Liborom Charfreitagom, s ktorým pôjde do nadchádzajúcej olympijskej sezóny.

"Príprave na olympijské hry v Tokiu chcem dať úplne všetko, čo je v mojich silách. Aj preto som znova oslovil Libora so žiadosťou o pomoc. Myslím si, že do môjho súčasného rozpoloženia a stavu prípravy perfektne zapadá. Nastal správny čas, aby sme opäť spolupracovali. Ponuku pomôcť mi prijal, vôbec som ho nemusel presviedčať. Je skvelé, že aj on to vníma ako veľkú výzvu," vysvetlil Marcel Lomnický tento krok pre špecializovaný web atletika.sk.

Strieborný medailista zo Svetových univerziád v rokoch 2011 a 2013 v roku 2019 trénoval sám a predtým sa viac ako dva roky pripravoval v skupine trénerky Jolanty Kumorowej s trojnásobným svetovým šampiónom Poliakom Pawlom Fajdekom.

Marcel Lomnický dúfa, že s pomocou niekdajšieho majstra Európy z Barcelony 2010 a bronzového z MS 2007 v Osake sa v budúcom dvojvrcholovom roku na OH v Tokiu a ME v Paríži opäť vráti na miesta v elitnej osmičke kladivárov sveta.

Spolupráca Lomnický - Charfreitag nie je žiadna novinka. Pred tromi rokmi si ju úspešne vyskúšali, vyvrcholila výbornou piatou priečkou na OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro. Potom sa však ich cesty rozišli.

"Od olympiády v Riu som síce každý rok prekonal 77 metrov, ale na vrcholoch roka sa mi, žiaľ, vôbec nedarilo," poznamenal Lomnický, ktorý už má za sebou mesačné zimné sústredenie na Floride.

Spoločne sa budú pripravovať od polovice januára, keď majú v pláne dlhší tréningový kemp v USA. Do Kalifornie pôjde Lomnický už so staronovým koučom - konzultantom Liborom Charfreitagom.

"Verím, že keď budem zdravý a príprava pôjde hladko, už v závere marca v Európskom pohári vo vrhoch v Leirii sa mi podarí naplniť moje vysoké ambície," nádejá sa Marcel Lomnický.