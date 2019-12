Slovan rokuje o Šporarovi so škótskym majstrom

Záujem je aj z Ruska či Talianska. ozvali sa aj Španieli.

23. dec 2019 o 12:52 SITA

BRATISLAVA. Na odchode slovinského kanoniera Andraža Šporara zo Slovana Brastislava sa už tvrdo pracuje.

O budúcnosti najžiadanejšieho hráča "belasých" sa bude rokovať už deň pred Vianocami vo Viedni, kam sa vybral na stretnutie so zástupcami Celticu Glasgow generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml.

"Záujemcov o Andraža je viacero. Najagresívnejšie sa zatiaľ prejavuje Celtic Glasgow. Práve dnes máme stretnutie so zástupcami tohto klubu. Uvidíme, ako to dopadne, zatiaľ nie je nič jasné. Aktuálne stále nemáme takú ponuku, ktorú by sme prijali," povedal Ivan Kmotrík mladší v diskusnej relácii pre Šport24.

"Záujem je aj z Ruska, Talianska. Cez víkend sa ozvali aj zástupcovia zo Španielska. Určite ho nepredáme lacno a nepustíme ho za dva alebo tri milióny," povedal Ivan Kmotrík.

"Jeho kvalita nezodpovedá len slovenskej lige, ale európskej úrovni. Videli sme to v Európskej lige. Prestupové obdobie sa začne 1. januára a záujemcov o Andraža určite bude ešte viac. Teraz je ešte skoro, nechceme predbiehať. Určite nebudeme akceptovať, ak niekto dôjde s ponukou 2,5 alebo 3 milióny. To by bolo dehonestujúce, jeho trhová cena je omnoho vyššia," doplnil Ivan Kmotrík ml. na webe sport24.pluska.sk.

Dvadsaťpäťročný rodák z Ľubľany Šporar patrí v aktuálnej sezóne 2019/2020 k najefektívnejším útočníkom na svete - v 26 súťažných zápasoch nastrieľal 20 gólov. Na konto si pripísal aj päť asistencií. Vo Fortuna lige skóruje v priemere každých 68 minút.

Výborne si tiež počínal v skupinovej fáze Európskej ligy, kde sa v šiestich vystúpeniach presadil päťkrát a stal sa druhým najlepším strelcom skupinovej fázy Európskej ligy. V kalendárnom roku 2019 dosiahol dokopy 36 gólov.