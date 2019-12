Juniorky dostali jedenásť gólov od Američaniek v generálke na MS

Posledný zápas pred štartom MS hrali so súperom najťažšieho možného kalibru.

23. dec 2019 o 18:44 SITA

Prípravný zápas hráčok do 18 rokov:

Slovensko - USA 0:11 (0:5, 0:5, 0:1) Zostava SR: Zimková, Medviďová - Vysokajová, Leskovjanská, Stern, Slováková, Giertlová, Jašková - Matejková, Halušková, Kapičáková, Dobošová, Kučerová, Nemčeková, Frančovičová, Schredlová, Klimantová, Hudáková, Štetiarová, Lahová, Kušmireková.

BRATISLAVA. Slovenská ženská hokejová reprezentácia do 18 rokov podľahla v generálke na domáci svetový šampionát tejto vekovej kategórie hráčkam USA jednoznačne 0:11.

V prvých dvoch tretinách inkasovali zverenky Petra Kúdelku po päť gólov a v záverečnom dejstve favorit zápasu a obhajca strieborných medailí uzavrel skóre presným zásahom do siete náhradnej brankárky Laury Medviďovej.

"Posledný zápas pred štartom MS sme hrali so súperom najťažšieho možného kalibru. Súper bol na diametrálne rozdielnej úrovni vo všetkých činnostiach a my sme sa celú dobu iba bránili v obrannom pásme. Aj napriek tomu negatívnemu výsledku sme až do konca stretnutia bojovali a dreli - snažili sme sa nevyjsť z nášho herného systému. Považujem to za výbornú skúsenosť pre nás všetkých, doteraz sme sa s tak kvalitným súperom nemali možnosť stretnúť. Zbierame cenné skúsenosti a verím, že ich zužitkujeme na majstrovstvách sveta," cituje oficiálny web SZĽH slová trénera Petra Kúdelku.

Šampionát hráčok do 18 rokov má špecifický herný formát. Ak si chcú Slovenky zabezpečiť postup z B-skupiny, musia skončiť do druhého miesta.

Primárnym cieľom domácich hokejistiek je však vyhnúť sa záchranárskym prácam.

Pred štartom turnaja si ešte užijú voľno na Štedrý deň a následne sa v stredu 25. decembra stretnú na oficiálnom tréningu.

Na šampionáte nastúpia v základnej B-skupine postupne proti Švédkam (26. 12. o 20.30 h), Švajčiarkam (27. 12. o 20.30 h) a Češkám (29. 12. o 20.30 h).