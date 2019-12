Denver uspel siedmykrát v rade, Jokič si pripísal siedmy triple double v sezóne

Kríza Minnesoty pokračuje.

24. dec 2019 o 9:41 TASR

NEW YORK. Basketbalisti Philadelphie zvíťazili v noci na utorok v NBA v Detroite 125:109. Domácich potiahol Tobias Harris s 35 bodmi. Ben Simmons dosiahol triple double za 16 bodov, 13 doskokov a 17 asistencií. Detroit prehral piatykrát za sebou.

Do dobrej formy sa dostávajú hráči Denveru Nuggets, ktorí vyhrali o dva body na palubovke Phoenixu a pripísali si už siedmy triumf v sérii. Tradičný líder hráčov z Colorada Nikola Jokič si pripísal siedmy triple double v sezóne - 22 bodov, 12 doskokov a 10 asistencií. Rozhodujúci kôš zaznamenal 3,2 sekundy pred koncom Jamal Murray.

"Toto nebol náš najlepší zápas, no som na hráčov hrdý. Nedarilo sa im v zápase vonku, no aj tak si našli cestu ako uspieť," povedal tréner Denveru Mike Malone.

Obhajca titulu z Toronta napriek rozsiahlej maródke predvádzal v lige obdivuhodné výkony a ťahal päťzápasovú víťaznú šnúru, no predĺženie v Indiane bolo už nad jeho sily. S týmto súperom prehrali Raptors prvýkrát od sezóny 2011/12.

"Išli sme sa roztrhať, zodrali sme si zadky, no napokon sme ťahali za kratší koniec," povedal podľa TSN najlepší strelec hostí aj zápasu Kyle Lowry, ktorý dal 30 bodov.

Houston dosiahol štvrtý triumf za sebou, keď zdolal domáce Sacramento 113:104. James Harden nazbieral v drese Rockets 34 bodov, Russell Westbrook pridal ďalších 28.

Damian Lillard z Portlandu minul všetkých 10 trojkových pokusov a jeho tím bojujúci o play off prekvapujúco prehral s New Orleansom 94:102. San Antonio vysoko zvíťazilo v Memphise, keď si sezónne maximum 40 bodov vytvoril pivot LaMarcus Aldridge. Spurs sú prví pod čiarou postupu do play off v Západnej konferencii o jeden zápas za Portlandom.

Najťažšiu krízu prežíva Minnesota, ktorá bez Karla-Anthonyho Townsa prehrala s posledným tímom na západe Golden State a neuspela už v 11 zápasoch.

NBA 2019/2020 - základná časť - 24. december:

CLEVELAND CAVALIERS - ATLANTA HAWKS 121:118 (42:32, 29:32, 23:30, 27:24)

Najviac bodov: Sexton 25, Garland 21, Love 20 - Trae Young 3% (11 asistencií, 5 trojok), J. Collins 27 (10 doskokov), Hunter 23

DETROIT PISTONS - PHILADELPHIA 76ERS 109:125 (23:30, 29:30, 34:34, 23:31)

Najviac bodov: Drummond 27, Rose 16, Mychajľuk 13 - T. Harris 35, Korkmaz 21, Embiid 20

INDIANA PACERS - TORONTO RAPTORS 120:115 pp (30:19, 24:25, 24:35, 29:28 - 13:8)

Najviac bodov: Warren a M. Turner (5 trojok) po 24, A. Holiday 19 (10 asistencií, 5 trojok) - Lowry 30 (5 trojok), Ibaka 23, VanVleet 21 (11 asistencií)

NEW YORK KNICKS - WASHINGTON WIZARDS 115:121 (37:32, 27:31, 27:31, 24:27)

Najviac bodov: Randle 35, Dotson 19 (5 trojok), Barrett 18 - Beal 30, T. Brown 26, I. Smith 17

ORLANDO MAGIC - CHICAGO BULLS 103:95 (28:28, 23:26, 32:27, 20:14)

Najviac bodov: Ross 26 (6 trojok), Vučevič 21, A. Gordon 16 (11 doskokov) - LaVine 26, Satoranský 20, Markkanen 10

MIAMI HEAT - UTAH JAZZ 107:104 (32:28, 21:24, 23:29, 31:23)

Najviac bodov: Butler 20, Adebayo 18 (12 doskokov), Herro 17 - Ingles 27 (7 trojok), Bojan Bogdanovič 19, Gobert 18 (20 doskokov)

MEMPHIS GRIZZLIES - SAN ANTONIO SPURS 115:145 (31:46, 30:26, 28:36, 26:37)

Najviac bodov: Jaren Jackson 22 (6 trojok), Morant 18 (12 doskokov), Valančiunas 18 - Aldridge 40, DeRozan 26 (10 asistencií), Lyles 17

PHOENIX SUNS - DENVER NUGGETS 111:113 (22:34, 27:22, 32:26, 30:31)

Najviac bodov: Rubio 21, Oubre 14, Šarič a Kaminsky po 13 - J. Murray 28, Jokič 22 (12 doskokov, 10 asistencií), Barton 13

PORTLAND TRAIL BLAZERS - NEW ORLEANS PELICANS 94:102 (31:31, 25:23, 21:28, 17:20)

Najviac bodov: Anthony 23, McCollum 20, Lillard 18 - Jrue Holiday 21, Ingram 19 (11 doskokov), Redick 16

SACRAMENTO KINGS - HOUSTON ROCKETS 104:113 (21:37, 36:28, 22:32, 25:16)

Najviac bodov: Fox 31, Holmes (13 doskokov) a Ariza po 12 - Harden 34, Westbrook 28, Capela 15 (14 doskokov)

GOLDEN STATE WARRIORS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 113:104 (22:22, 35:21, 27:24, 29:37)

Najviac bodov: Russell 30 (5 trojok), Burks 25, Lee 14 - Wiggins 22, McLaughlin 19, Teague 12