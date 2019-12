Liverpool môže zvýšiť náskok na čele tabuľky, nastúpi proti Leicestru

Liverpool v tejto sezóne ešte neprehral.

25. dec 2019

BRATISLAVA. Anglická najvyššia futbalová súťaž tradične nemá prestávku ani na prelome decembra a januára. Naopak, práve v tomto období je program Premier League poriadne nahustený a duely vo sviatočnom období môžu veľa napovedať v boji o titul.

Približne v polovici ročníka má najbližšie k celkovému prvenstvu FC Liverpool, ktorý vedie v tabuľke o desať bodov pred druhým Leicestrom City a odohral o zápas menej.

"The Reds" môžu svoj náskok ešte zvýšiť vo štvrtkovom večernom súboji 19. kola, v ktorom nastúpia od 21.00 h SEČ práve na ihrisku "líšok".

Hráči Liverpoolu absolvovali pred Vianocami dva zápasy na MS klubov v katarskej Dauhe, odkiaľ si odniesli víťaznú trofej. Po návrate na Britské ostrovy si dopriali pondelkové voľno, ale od utorka naplno trénujú, aby sa dôkladne pripravili na dôležitú konfrontáciu s Leicestrom.

Liverpool ráta zranených

"V pondelok dostali hráči priestor na oddych. Verím, že sa čo najlepšie vyspali a budú stopercentne pripravení. V Katare bola iná klíma a s vecami s tým spojenými sa musíme vyrovnať," uviedol na predzápasovej tlačovej konferencii tréner LFC Jürgen Klopp.

Nemecký kouč nebude môcť v dueli dvoch najlepších tímov Premier League počítať so štyrmi zranenými hráčmi. Už dlhšie sú mimo hry stredopoliar Fabinho a stopéri Dejan Lovren so Joelom Matipom.

Na MS Klubov sa k ním pridal stredopoliar Alex Oxlade-Chamberlain, ktorý bude absentovať na trávniku pre problémy s členkom minimálne do konca tohto kalendárneho roka. Lodivod Leicestru Brendan Rodgers nemusí riešiť ťažkosti so zraneniami.

Záložník Harvey Barnes by mohol byť fit do úvodného hvizdu, dlhodobo zranený je akurát stredopoliar Matty James.

Leicestru sa proti Liverpoolu nedarí

"Vieme, že nás čaká náročný zápas, ale budeme na domácej pôde a chceme ukázať pred vlastnými fanúšikmi našu pravú tvár. Liverpool hrá v ostatnom období na veľmi vysokej úrovni a myslím si, že v tom jeho hráči budú chcieť pokračovať naďalej," povedal 46-ročný tréner, ktorý v minulosti viedol aj klub z Anfield Road.

Futbalisti Liverpoolu neprehrali s hráčmi Leicestru v predchádzajúcich piatich ligových súbojoch. Štyrikrát zvíťazili o jediný gól a raz remizovali. V aktuálnom ročníku triumfovali na domácom trávniku 2:1.

Začiatkom októbra v rámci 8. kola skórovali za "The Reds" Sadio Mané s Jamesom Milnerom, za hostí sa presadil James Maddison. Liverpool v prebiehajúcej sezóne Premier League ešte neprehral. V 17 zápasoch nazbieral 49 bodovo so skóre 42:14. Leicester je druhý so ziskom 39 bodov v 18 dueloch a takmer totožným skóre 41:14.