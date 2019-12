Zvolen vysokým triumfom prelomil sériu prehier, Košice v šlágri zdolali Slovan

Hlasy trénerov:

Miroslav Mosnár, tréner Nových Zámkov: "Ťažko sa mi to hodnotí, aj keď si myslím, že herne sme neboli horším tímom. Hostia nám dali lekciu z efektivity a z premieňania šancí. Dnes sme nemali ani šťastie. Vážim si, že mužstvo chcelo s výsledkom ešte v tretej tretine niečo urobiť, aj pre fanúšikov. Tí nás skutočne povzbudzovali."

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "Som rád, že sme tento zápas zvládli a že sme vyhrali. Mužstvo podalo výborný výkon podporený výborným brankárom. Nové Zámky mali v prvej tretine veľké šance, tam nás brankár dobre podržal. Hokej je o góloch a dnes sme ich dali viac my.

Nové Zámky boli v prvej tretine lepšie, my sme potom dali v oslabení gól, to zlomilo súperov tlak. V druhej tretine nám to tam napadalo, konečne nám fungovala presilovka. V tretej tretine sme opäť trochu poľavili, náš brankár musel chytiť niekoľko vyložených šancí a som rád, že sme to dnes zvládli. Ďakujem celému tímu za výborný výkon."