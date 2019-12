Olympijská víťazka chce účasť žien na Turné štyroch mostíkov. Príkladom je biatlon

Vogtová vyzvala na viac úsilia v rozvíjaní ženských súťaží.

27. dec 2019 o 7:21 TASR

BERLÍN. Olympijská víťazka v skokoch na lyžiach Carina Vogtová vyzvala na viac úsilia v rozvíjaní ženských súťaží.

Dvadsaťsedemročná Nemka navrhla účasť žien na Turné štyroch mostíkov.

Sledované podujatie sa začne sobotnou kvalifikáciou, no program tradične počíta iba s mužmi.

"Nerozumiem, prečo by tam nemohli súťažiť aj ženy. Veď muži by nestratili televíznych divákov iba preto, že by vysielali aj ženskú súťaž.

Pozrite sa na biatlon, tam to funguje. Turné je prestížna športová značka a mohla by pomôcť zviditeľniť ženy," povedala podľa agentúry SID Vogtová, ktorá získala zlato pri premiére ženských skokov na ZOH v Soči 2014.