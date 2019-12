Čakanie na titul sa blíži ku koncu, Liverpool neprehral ani v osemnástom zápase

Liverpool má pred druhým Leicesterom náskok trinásť bodov.

27. dec 2019 o 9:29 SITA

BRATISLAVA. Futbalisti Liverpool FC zatiaľ neohrozene kráčajú za majstrovským titulom v aktuálnej sezóne anglickej najvyššej súťaže.

V doterajších 18 zápasoch Premier League nenašli premožiteľa, až 17-krát zvíťazili a figurujú na čele tabuľky s 13-bodovým náskokom pred druhým Leicestrom City.

Vo štvrtkovom zápase 19. kola zdolali práve Leicester na ich trávniku dominantne 4:0, čím nadviazali na nedávny triumf na MS klubov v Katare.

Liverpoolu sa na Štefana darí

V súboji prvého s druhým sa očakával vyrovnaný boj, ale zverenci Jürgena Kloppa od začiatku stretnutia dominovali.

Z hernej prevahy v prvom polčase síce vyťažili iba hlavičkový gól Roberta Firmina, ale duel definitívne zlomili na svoju stranu v druhej polovici druhého polčasu.

Na 2:0 zvýšil z pokutového kopu James Milner, krátko potom pridal druhý presný zásah Firmino a vysoké víťazstvo spečatil presnou strelou bez prípravy krajný obranca Trent Alexander-Arnold.

Druhý Firminov gól bol zároveň päťstým, ktorí dosiahli hráči Liverpoolu pod vedením Jürgena Kloppa.

Liverpoolčania potvrdili, že na Štefana sa im darí. V zápasoch hraných 26. decembra uspeli piatykrát v sérii a majú impozantné skóre 15:0.

"Hrali sme veľmi dobrý futbal, navyše sme mali za sebou náročné obdobie z pohľadu cestovania a zápasového programu.

Ak zoberiem ohľad na všetky okolnosti, predviedli sme najlepší výkon v sezóne. Väčšinu duelu sme kontrolovali hru a nepúšťali sme súpera do čistých šancí.

Udržali sme si čisté konto a strelili sme štyri góly na ihrisku Leicestru. Je to niečo, na čo môžeme byť hrdí," zhodnotil pre klubový web FC Liverpool 21-ročný Alexander-Arnold.

Výraznejšiu výhru nedosiahol líder osem rokov

“ Hráči však boli od začiatku stopercentne zanietení v zápase a to nám pomohlo k víťazstvu. „ Jürgen Klopp, tréner Liverpool FC

Víťazstvo Liverpoolu 4:0 je najvyššie za ostatných osem rokov, ktoré sa zrodilo v konfrontáciách dvoch najlepších tímov tabuľky.

Výraznejší triumf dosiahli predtým iba hráči Manchestru City v októbri 2011, keď zdolali futbalistov Manchestru United 6:1.

"V aktuálnej sezóne sme odohrali už viacero výborných zápasov. Neviem povedať, či bol ten proti Leicestru najlepší. Nepochybne sme však predviedli výkon, ktorý sme potrebovali.

Ak by sme hrali len o niečo horšie, mali by sme problémy. Hráči však boli od začiatku stopercentne zanietení v zápase a to nám pomohlo k víťazstvu," hovoril šťastný Klopp.

Klopp: O našom náskoku nerozmýšľame

Klub z Anfield Road získal v histórii anglickej najvyššej súťaže 18 titulov, ale ten zatiaľ posledný pribudol do jeho vitríny ešte v ročníku 1989/90. To znamená, že v ére Premier League FC Liverpool zatiaľ netriumfoval.

Momentálne je Liverpool v ideálnej východiskovej pozícii smerom k celkovému prvenstvu.

Po 18 dueloch má na konte 52 bodov za 17 víťazstiev a 1 remízu. Druhý Leicester City získal v 19 stretnutiach 39 bodov a tretí Manchester City v 18 zápasoch 38 bodov.

"Sme radi, že sme v tejto pozícii, ale negarantuje nám to, že budeme na čele tabuľky aj na konci sezóny. Stále sme iba v polovici ročníka.

Musíme naďalej tvrdo pracovať a využiť túto výhodu v náš prospech. Ak sledujete výsledky v Premier League, viete, že sa môže stať čokoľvek," povedal Alexander-Arnold, ktorého doplnil Klopp:

"O našom náskoku nerozmýšľame. Nikdy pred zápasom to nespomínam, pretože to nie je podstatné. Musíme sa sústrediť na najbližšie zápasy."