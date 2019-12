Slováci mieria do štvrťfinále. Ale bolo to väčšie trápenie, než čakali

Slováci zdolali Kazachstan 3:1.

27. dec 2019 o 18:49 Marián Szűcs

TŘINEC, BRATISLAVA. Bola to poriadna fuška. Zrejme väčšia, ako slovenskí hokejisti čakali. Svoj úvodný zápas na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov však napokon zvládli.

Vďaka dvom gólom v závere vyhrali nad Kazachstanom 3:1 a výrazne sa priblížili k postupu do štvrťfinále.

Kazachovia totiž vo štvrtok prehrali so Švajčiarskom 3:5. Na turnaji zatiaľ nezískali ani bod a čakajú ich už iba favoriti skupiny Švédi a Fíni. Na to, aby v tabuľke predstihli Slovákov, potrebujú získať štyri body (ak Slováci už žiadny nezískajú). To je vzhľadom na silu škandinávskych tímov veľmi nepravdepodobné.

Slovenskí mladíci nastúpia na ďalší zápas v základnej skupine už v sobotu proti Fínsku (hrá sa o 15.00).

Najlepší bol brankár

Vlani Slováci zdolali na juniorskom šampionáte Kazachstan 11:2 a favoritom boli aj tentoraz. Na ľade sa však trápili.

Okrem víťazstva toho nebolo veľa, s čím mohol byť tréner slovenskej reprezentácie Róbert Petrovický po súboji spokojný.

Kazachovia výborne bránili, blokovali strely, ale boli nebezpeční aj v útoku. Dokonca nebezpečnejší ako Slováci, ktorí sa nevedeli presadiť, nedarili sa im kombinácie a nechali sa zbytočne vylučovať.

Za najlepšieho slovenského hráča zápasu vyhlásili brankára Samuela Hlavaja. A úplne zaslúžene. Predviedol dôležité zákroky, vďaka ktorým sa súper ani raz nedostal do vedenia.

„Kazachovia boli nepríjemní úplne vo všetkom,“ priznal útočník Oliver Okuliar pre RTVS.

„Bolo tam veľa vecí, s ktorými som nebol spokojný, ale aj naopak. Chalanom sme stále hovorili, aby boli trpezliví a hrali u nich v pásme. Záver nebol jednoduchý, preto chalanom ďakujem, od brankára až po posledného hráča. Ukázali sme charakter,“ vravel tréner Petrovický pre TASR.

Dva góly v závere

Slovákom nešli ani presilovky, napriek tomu v jednej z nich strelili úvodný gól. Kombináciou sa šikovne dostali z ťažkej situácie, obranca Samuel Knažko nádhernou prihrávkou našiel Okuliara a ten napálil puk do siete.

Zakrátko však v presilovke skórovali aj Kazachovia a nervózny výkon Slovákov pokračoval.

“ Hralo sa v podstate o tri postupové body a sme radi, že ich máme. „ Oliver Okuliar, slovenský hokejista

V záverečnej tretine predsa len získavali prevahu - aj vďaka tomu, že Kazachovia mali v nohách štvrtkový zápas proti Švajčiarom a dochádzali im sily.

Úsilie Petrovického tímu však opäť brzdili vylúčenia a už sa zdalo, že zápas pôjde do predĺženia.

Necelé tri minúty pred koncom však strelil Daniel Tkáč rozhodujúci gól. Cez bránkovisko sa k nemu dostala prihrávka od Mrázika, buchol do puku a ten sa od hornej žŕdky odrazil do siete.

Pri hre Kazachov bez brankára pridal tretí gól šesť sekúnd pred koncom Róbert Džugan.

„Čakali sme, že to bude vyrovnané, Kazachovia boli dobrí. Hralo sa v podstate o tri postupové body a sme radi, že ich máme," vravel útočník Okuliar.