Halák predviedol shutout, Pánik si pripísal efektnú asistenciu

Slovenský gólman chytil všetkých 26 striel hráčov Buffala.

28. dec 2019 o 6:31 (aktualizované 28. dec 2019 o 8:45) TASR

NEW YORK. Slovenský brankár Jaroslav Haák kryl všetkých 26 streleckých pokusov hráčov Buffala Sabres a doviedol tak spoluhráčov z Bostonu k víťazstvu 3:0. Halák si udržal tretie čisté konto v tejto sezóne.

Kapitán Bruins Zdeno Chára zaznamenal jeden plusový bod. Po vynútenej pauze pre zákrok na čeľustti strávil na ľade strávil vyše 22 minút.

Halák ocenil zodpovednú hru bez chýb

Halák dal zabudnúť na nevydarený predvianočný duel s Nashvillom (3:4 pp) a opäť dokázal, že je veľkou oporou Bruins. Strelci Buffala si na ňom postupne vylámali zuby, snívať sa im bude najmä o jeho bleskovej lapačke.

Víťazstvo bez inkasovaného gólu je o to cennejšie, že Bostonu chýbali dvaja kľúčoví obrancovia Charlie McAvoy a Torey Krug.

"Máme široký tím. Keď nejakí hráči zo zostavy vypadnú, prídu ďalší a odvedú si svoju prácu. Hrali sme jednoducho a snažili sme sa dostať puk čo najskôr z našej obrannej zóny. Neskúšali sme na modrej parádičky, ale hrali sme zodpovedne a bez chýb," povedal Halák pre klubový web Bruins.

Zápas po troch dňoch oddychu

Slovenský brankár výbornými zákrokmi držal svoj tím, v prvej tretine zaznamenal 11 zásahov, najväčšiu šancu mal jeho bývalý spoluhráč Marcus Johansson, ale stroskotal na Halákovej lapačke.

"Ráno som sa snažil nastaviť si späť zápasový rytmus," povedal Halák, ktorý podobne ako jeho spoluhráči cez sviatky oddychoval a na ľade sa objavil prvýkrát od pondelka.

"Nebolo jednoduché po troch dňoch ničnerobenia nastúpiť rovno na zápas. V rozcvičke som si však povedal, že nebudem nič vymýšľať, hrať sa na superhrdinu a jednoducho si spravím svoju prácu," dodal Halák, ktorý sa stal 31. brankárom v histórii NHL s 50 shutoutami.

"Je to špeciálne, ale teší ma najmä tímové víťazstvo. Potrebujeme body a máme ich. Je mi jedno, ak by to skončilo 3:2, alebo 3:1. Shutout je bonus, ale hokej je tímová hra a dôležité je víťazstvo," dodal tradične skromne 34-ročný Halák.

Haláka chválil aj tréner Bruce Cassidy. "Keď nie je brankár pripravený, tak má tím problém. Nás sa to dnes netýkalo, všetky dobré akcie súpera vyriešil Jaro," uviedol kormidelník Bruins. Buffalo prišlo o päťzápasovú domácu sériu víťazstiev. "Hrali výborne v obrane a treba dať kredit Halákovi. Chytal skvele," povedal pre nhl.com kapitán Buffala Jack Eichel.

Chára hral bez chrániča

Kapitán Chára opäť dokázal povesť nezlomného bojovníka, keď nastúpil len 96 hodín po operačnom zákroku. Navyše sa rozhodol, že nebude hrať so žiadnym špeciálnym chráničom tváre.

Súvisiaci článok Ovečkin vynechá Zápas hviezd, dá prednosť oddychu Čítajte

Chára hral v obrannej formácii so svojim bývalým partnerom Brandonom Carlom a Cassidy ich nasadzoval proti prvej formácii Sabres. Slovák odohral svoj 1523. zápas v základnej časti. Keď nevynechá ďalší duel, 11. januára nastúpi na 1000. zápas v drese Bostonu a stane sa tak na ľade New Yorku Islanders, kde vstúpil do sveta NHL.

"Budeme sa o tom baviť, až keď ten zápas príde. Nechcem to zarieknuť," povedal Chára pre web boston.com.

Okrem Haláka sa najvýraznejšie pod triumf podpísali Patrice Bergeron, ktorý dosiahol tretíkrát za sebou dva góly a Brad Marchand, autor troch asistencií. Bergeron sa stal piatym hráčom Bruins, ktorý skóroval minimálne dvakrát v troch dueloch v rade. Naposledy to dosiahol Cam Neely v sezóne 1988-89.

Pánikova parádička

Prihrávkou na gól sa prezentoval Richard Pánik, ktorý tak pomohol Washingtonu k domácemu víťazstvu nad Columbusom 2:1 po predĺžení.

Slovenský krídelník zadovkou pomedzi vlastné nohy asistoval v 47. minúte Carlovi Hagelinovi na vyrovnávajúci zásah. Pánik má v prebiehajúcom ročníku na konte päť bodov (3+2).

Hagelin si v 28. zápase sezóny konečne otvoril strelecký účet. Švéd pochválil najmä svojho slovenského spoluhráča.

"Bola to skvelá prihrávka. Myslím si, že celý čas bol na mojej strane. Snažil sa mi prihrávať a vytvoril mi niekoľko výborných šancí. Ja som ich spálil, ale konečne to dnes padlo dnu," povedal Hagelin na adresu Pánika.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/k7SMkNZrxrY

O víťazstve Capitals rozhodol T.J. Oshie, Washington ako jediný tím neprehral v riadnom čase dvakrát za sebou.

Jediný gól Columbusu strelil švédsky útočník Jakob Lilja, pre ktorého to bol prvý presný zásah v NHL.

Tréner Blue Jackets John Tortorella viedol 1295. zápas v NHL, v historických tabuľkách predbehol Jacquesa Martina a dostal sa na 13. miesto.

NHL 2019/2020 - základná časť - 24. december:

Buffalo - Boston 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

/Obranca Zdeno Chára (Boston) odohral 22:16 min, jedna pluska, jeden hit/

/Brankár Jaroslav Halák (Boston) odohral celý zápas, 26 zákrokov/

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/dAcHcjhe2ws

New Jersey - Toronto 4:5 pp(1:2, 3:1, 0:1 - 0:1)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/N4B8bo622iE

New York Rangers - Carolina 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/gMbUfmksjx4

Washington - Columbus 2:1 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

/Útočník Richard Pánik (Washington) odohral 11:34, 1 asistencia, 2 hity/

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/GXyzryTc5iE

Colorado - Minnesota 4:6 (2:2, 1:1, 1:3)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/W2J8jh0SV4M

Nashville - Pittsburgh 2:5 (1:3, 0:2, 1:0)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/iJlNbbjR_k8

Winnipeg - St. Louis 4:5 pp (1:1, 1:2, 2:1 - 0:1)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/zFUa_elZWeY

Chicago - New York Islanders 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ZPtEgEnJ8-A

Edmonton - Calgary 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ujESDagUI5Y

Anaheim - Vegas 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/PM2J8s8NJQY

San Jose - Los Angeles 2:3 pp (0:0, 2:0, 0:2 - 0:1)