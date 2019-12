Koniec zlatých časov. V Číne zaviedli pre hráčov platový strop

Legionári nebudú môcť ročne poberať viac ako tri milióny eur.

27. dec 2019 o 19:44 SITA

Brazílčan Oscar (vľavo) odišiel v roku 2017 z Chelsea FC do Číny, kde ho zlákal zárobok 470-tisíc eur týždenne.

BRATISLAVA. Časom, keď futbalisti z Európy chodievali do čínskej najvyššej súťaže predovšetkým za štedrými zárobkami, aké by v Európe pravdepodobne nikde nenašli, zdá sa, definitívne odzvonilo.

Čínska futbalová asociácia zaviedla platový strop pre domácich aj zahraničných hráčov. Legionári od budúcej sezóny pri podpise zmluvy nemôžu ročne poberať viac ako 3 milióny eur v čistom.

Opatrenie má byť prínosom pre rozvoj

Ako uviedol Li Ming, generálny riaditeľ klubu Peking Sinobo Guoan, toto opatrenie má byť prínosom pre rozvoj mužstiev z dlhodobého hľadiska.

"Mzdové obmedzenia tímom pomôžu k tomu, aby sa mohli udržateľnejšie rozvíjať.

V každom profesionálnom prostredí sú potrebné podobné nariadenia," vyhlásil podľa webu shine.cn funkcionár z Pekingu, ktorý si uvedomuje, že nová politika môže niektorým klubom spôsobiť ťažkosti.

On sám dobre vie, že od najbližšieho ročníka bude musieť pracovať s omnoho nižším rozpočtom.

Už nedôjde k prehnaným cifrám

Nové pravidlo obmedzilo aj výšku platov domácich hráčov, ktorí môžu ročne zarobiť nanajvýš 1,29 milióna eur.

Výnimku tvoria reprezentanti, ktorí dostali status výnimočných hráčov a môžu si finančne polepšiť o 20 percent nad rámec platového stropu.

Čo sa týka legionárov, podľa nových pravidiel budú môcť zarábať najviac približne 50-tisíc eur za týždeň.

Už tak nedôjde k prehnaným cifrám ako napríklad v prípade Brazílčana Oscar, ktorého v roku 2017 Šanghaj SIPG zlákal na týždenný zárobok okolo 470-tisíc eur.

Kluby míňali príliš veľa peňazí

Prezident CFA Čchen Sü-jüan sa domnieva, že k tomuto kroku muselo dôjsť s okamžitou platnosťou.

"Naše kluby míňali príliš veľa peňazí a náš profesionálny futbal nebolo možné udržateľne riadiť. Ak by sme to teraz neurobili, tento systém by sa zrútil," poznamenal.

V čínskej najvyššej súťaží pôsobí od februára aj kapitán slovenskej reprezentácie Marek Hamšík.

Zavedenie platového stropu však nebude mať vplyv na doteraz uzavreté kontrakty.

Web britského denníka Daily Mail aj tak dodáva, že to v Číne môže spôsobiť veľký exodus zahraničných hviezd, pravdepodobne opäť do Európy.