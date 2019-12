Ovečkin vynechá Zápas hviezd, dá prednosť oddychu

Útočník Washingtonu mal byť kapitánom výberu Metropolitnej divízie.

28. dec 2019 o 8:20 TASR

WASHINGTON. Ruský hokejista Alexander Ovečkin sa nepredstaví v januárovom Zápase hviezd NHL.

Útočník Washingtonu mal byť kapitánom výberu Metropolitnej divízie, no napokon svoju účasť odriekol.

Svoj krok odôvodnil potrebou oddýchnuť si.

"V prvom rade ďakujem všetkým za hlasy. Je to ťažké rozhodnutie, ale musím počúvať svoje telo. Potrebujem sa pripraviť na druhú polovicu sezóny. Nebolo to jednoduché, ale musím spraviť to, čo je najlepšie pre mňa a môj tím," uviedol na webe profiligy 34-ročný Ovečkin.

Zápas hviezd je na programe 25. januára, podľa pravidiel NHL ak sa na ňom nezúčastní, musí vynechať jeden riadny zápas ligy. Na výber má duel 18. januára s New Yorkom Islanders alebo 27. januára s Montrealom.

"Nechcem absentovať, ale pravidlá sú pravidlá," dodal Ovečkin.