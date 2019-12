ONLINE: Slováci chcú prekvapiť Fínov

Sledujte online prenos s nami.

28. dec 2019 o 13:45 (aktualizované 28. dec 2019 o 13:51) Športové prenosy SME, SME.sk, TASR

Radosť hráčov Slovenska v zápase MS v hokeji do 20 rokov 2020 Slovensko - Kazachstan.(Zdroj: Radovan Stoklasa - TASR)

TŘINEC. Slovákov čaká v druhom zápase na MS v hokeji do 20 rokov obhajca titulu z Fínska. Súper z kategórie najťažších, ale podľa útočníka Olivera Okuliara sa môže stať všetko.

V piatkovom zápase proti Kazachstanu slovenskí hokejisti vydreli triumf 3:1 až v závere, proti prehustenej a húževnatej obrane nováčika sa ťažko presadzovali.

S Fínmi by im mohol štýl hry sedieť viac, Oliver Okuliar by rád privítal prekvapivý rezultát.

"Robilo nám problém presadiť sa proti Kazachom, hrali systémom 1-3-1, takže bolo to nepríjemné a museli sme ťahať puky zospodu útočníkom a museli sme to nahadzovať. Inak sa tam nedalo dostať. S Fínskom sa sústredíme na obranu aj útok. Oni budú musieť vyhrať, my môžeme len prekvapiť. Chceme vyhrať každý zápas a všetko je možné," povedal Okuliar.

Fínsky tím už nemôže rátať s útočníkom Rasmusm Kuparim, ktorý sa zranil v piatkovom zápase proti Švédsku (2:3 pp) a odcestoval.

Fínsko bude na MS pokračovať s 19 hráčmi a tromi brankármi. "Je to veľká strata pre tím, ale žiadny turnaj nie je taký dôležitý, aby ohrozil zdravie a budúcnosť mladého hráča," citoval generálneho manažéra Fínov Kimma Oikarinena portál leijonat.fi.

Devätnásťročného Kupariho si v roku 2018 vybrali v 1. kole draftu Los Angeles Kings.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Fínsko (hokej, MS v hokeji do 20 rokov 2020, MS hokej U20 2020, A-skupina, NAŽIVO, LIVE, dnes)