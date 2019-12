Fínski fanúšikovia žijú aj futbalom. Pripravte si pivo, príde ich veľa

Lukáš Hrádecký priblížil recept úspechu fínskej reprezentácie.

28. dec 2019 o 14:17 SITA

LEVERKUSEN. Pripravte si zásoby piva, Fíni prichádzajú. To je odkaz opory futbalovej reprezentácie Fínska Lukáša Hrádeckého pre organizátorov majstrovstiev Európy 2020, na ktorých absolvuje severská krajina svoju premiérovú účasť.

Upozornenie na inváziu

Fínsko je považované predovšetkým za hokejovú krajinu. Tentoraz budú mať aj futbaloví fanúšikovia "Suomi" možnosť zažiť vystúpenie svojho národného tímu na najvyššej úrovni.

"Do dejísk našich zápasov zavíta pekelne veľa fínskych ľudí. Hotová invázia," povedala brankárska jednotka severanov, ktorej korene siahajú na Slovensko: "Odporúčam hostiteľským krajinám, aby si naplnili svoje rezervy piva."

Novembrový žreb zaradil Fínsko do skupiny, v ktorej ich čakajú aj tradiční rivali. Najskôr 13. júna zavítajú do susedného Dánska, kde hráči ako Hrádecký či útočník anglického Norwichu Teemu Pukki zbierali prvé skúsenosti pred prestupmi do väčších klubov.

Nasledovať bude konfrontácia s Ruskom (17. 6.) a potom ešte duel s Belgickom (22. 6.). Tieto dva sa uskutočnia v Petrohrade.

Fíni by radi napodobnili úspešné vystúpenie Islanďanov, ktorí na ceste do štvrťfinále ME 2016 zdolali aj Angličanov.

"Musím priznať, že Islanďania sú pre nás inšpiráciou. Chceme byť súčasťou niečoho podobného, ako dosiahli oni. Dúfame, že sa nám to podarí," pokračoval Hrádecký k ambíciám krajiny, ktoré v roku 2016 vypadla z prvej stovky svetového rebríčka a v nasledujúcom klesla až na 110. priečku.

Bavia sa futbalom a darí sa im

Potom však prišiel radikálny obrat. Fíni vyhrali svoju skupinu Ligy národov a postup na ME 2020 si vybojovali z 2. priečky v kvalifikačnej skupine. Podľa Hrádeckého je to všetko zásluhou tímového ducha.

"Sme tím dobrých kamarátov, ktorí spolu hrávajú už desať - dvanásť rokov od mládežníckych čias. Teraz len reprezentujeme Fínsko a bavíme sa futbalom. Takto môžeme niečo dosiahnuť. Z môjho pohľadu je magické hrať za toto mužstvo," prezradil recept na úspech 30-ročný gólman bundesligového Leverkusenu.

Fínsko často víťazí tesným rozdielom najmä vďaka gólom Pukkiho, v bránke je oporou Hrádecký a kapitán mužstva zo stredu poľa Tim Sparv je predstaviteľom typickej fínskej vytrvalosti a húževnatosti.