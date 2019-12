Robia Vlhovú šťastnou. V Lienzi konkurovali domácim len Slováci

Šéf oficiálneho fanklubu Miroslav Ledecký urobí v Maribore slovenskú základňu.

28. dec 2019 o 19:17 TASR

LIENZ. Dejiská podujatí Svetového pohára alpských lyžiarok nezaplavujú už iba priaznivci, ale aj suveníry Petry Vlhovej.

"Na svedomí" to má šéf oficiálneho fanklubu Miroslav Ledecký, zásluhou ktorého mohol moderátor v rakúskom Lienzi ukázať päť minút pred štartom sobotného obrovského slalomu jeden z predmetov na veľkoplošnej obrazovke.

Minimálne jeden autobus na každé preteky

Hoci z Bratislavy do Lienzu je potrebných vyše päť hodín cesty autom, domácim Rakúšanom konkurovali v cieľových priestoroch a popri trati jedine Slováci.

“ V Lienzi vždy bolo veľmi veľa Slovákov, prišli aj tento rok a som nesmierne šťastná, že za mnou stále chodia. „ Petra Vlhová

"Je to pomerne ďaleko, ale slovenské vlajky bolo jasne vidieť, aj hlas bolo počuť. Na každé preteky, ktoré sú teraz v Európe, ide zo Slovenska minimálne jeden autobus. Ľudia, ktorí netušili, že existuje Petra Vlhová, jej v priebehu roka fandia naživo na svahu a ona má problém z neho odísť," povedal Ledecký.

Ledecký zabezpečuje aj odznaky, čapice či šály. "Peťa je úspešná, míňa sa neskutočne veľa suvenírov. Snažíme sa to predať, nie za astronomické sumy. Zisk venujeme na nákup ďalších predmetov, ktoré Peťa dá na dobročinné veci, do dražieb, na charitu."

Záujem o suveníry s Vlhovou

Fanklub si nevedie evidenciu členov.

"Snažíme sa dávať suveníry len fanúšikom, ktorí prídu na preteky. Aby si nemuseli kupovať magnetku Maribor alebo Lienz, ale prinesú si domov odznak Petry Vlhovej. Záujem je o všetko, dnes mi zostalo zopár odznakov, ktoré som si nechal na zajtra," vravel Ledecký po sobotnej súťaži.

V Rakúsku uvidí aj nedeľný slalom a v tejto sezóne zatiaľ nevynechal žiadne podujatie.

"Najväčší zážitok bol v Killingtone. V piatok ráno sme leteli a v utorok poobede som už bol v robote. Dostal som ponuku od tímu a išli sme dobrá partia štyroch skalných s tým vedomím, že to nebude výlet, ale krutá jazda s časovým posunom, oslavou druhého miesta a všetkým, čo k tomu patrí."

Slovenský dom v Maribore

Ledecký si pozoruhodnú bilanciu neudrží pre pracovnú vyťaženosť, fanklub však nebude chýbať v Záhrebe, Sestriere a najmä v Maribore.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa fotí v cieli s fanúšikmi po 2. kole obrovského slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Lienzi. (zdroj: TASR/Martin Baumann)

"Je to stredisko, kde sa dá jednoducho dostať, už sú naplnené tri alebo štyri autobusy. Chceme si opäť prenajať drevenicu, je objednaná ľudová hudba JAS, dievčatá, ktoré spravili pre Peťu hymnu. Chceme uvariť guláš a spraviť kvázi slovenský dom. Rozumejú nám tam a Petre sa tam darí," uviedol Ledecký.

"Snažíme sa zorganizovať zájazdy mimo Slovenska, aj teraz to bolo pomaly domáce prostredie pre Peťu. Je väčší záujem ľudí, navzájom sa informujú. Nedá sa ísť všade, napríklad vo Flachau som v živote nebol. Je to cez pracovný deň a nemôžem si dovoliť vynechať," dodal Ledecký, ktorý si však, ako v každej sezóne, nenechá ujsť finále Svetového pohára a zavíta aj do Cortiny d'Ampezzo.

Šťastná Vlhová

Podporu krajanov vníma aj Vlhová.

"Veľmi ma to teší. V Lienzi vždy bolo veľmi veľa Slovákov, prišli aj tento rok a som nesmierne šťastná, že za mnou stále chodia. Aj preto ma mrzí, že mi opäť ušlo pódium," povedala 24-ročná slovenská reprezentantka po piatom mieste v obrovskom slalome.