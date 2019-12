ONLINE: Vlhová v druhom kole útočí na víťazstvo, trať postavil jej tréner

Sledujte online prenos s nami.

29. dec 2019 o 11:00 Športové prenosy SME

LIENZ. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nastupuje v druhom kole slalomu v rakúskom Lienzi.

Po prvom kole je slovenská reprezentantka na druhom mieste. Rýchlejšia bola len fenomenálna Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá má náskok 0,26 sekundy.

Trať druhého kola staval jej kouč Livio Magoni. Niekoľko tréningových jázd absolvovala ešte v sobotu.

"Už sme sa o tom bavili, aj som to trénovala. Dúfam, že mi to prinesie šťastie. Nie je to psychologická výhoda, ale človek to vie natrénovať," vravela Vlhová.

