Kapitán Kanady nevedel uniesť trpkú prehru, počas ruskej hymny si nezložil prilbu

Po zápase sa ospravedlňoval.

29. dec 2019 o 11:38 TASR

OSTRAVA. Ruskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov uštedrili v sobotu Kanade najvyššiu prehru v histórii juniorských majstrovstiev sveta. Triumfom 6:0 dali zabudnúť na prehru 3:4 s domácim Českom z úvodného duelu v B-skupine.

Trpkú prehru neuniesol kapitán zámorského tímu Barrett Hayton, ktorý si pri ruskej hymne nezložil prilbu z hlavy, čím nahneval súpera.

Skóre duelu otvoril už v druhej minúte aj so šťastím Alexander Chovanov. Ten zachytil na modrej prihrávku Kanaďanov a vystrelil spoza Jareda McIsaaca.

Rusi prekonali aj náhradného brankára

Puk sa odrazil od ramena brankára Nica Dawsa a zapadol za jeho chrbát. Daws v prvej tretine inkasoval ešte od Pavla Dorofejeva a Nikitu Rtiščeva, v 23. minúte ho vyhnal z bránky Nikita Alexandrov.

Center, ktorého v si vybral v tohtoročnom drafte v 2. kole úradujúci šampión NHL St. Louis Blues, naviezol puk z pravej strany až do bránkoviska Kanady a blafákom poslal svoj tím do štvorgólového vedenia.

Rusi však nešetrili ani náhradného brankára Joela Hofera, ktorého prekonali v 54. minúte Igor Sokolov a tri minúty pred záverečnou sirénou aj Grigorij Denisenko.

Chovanov: Prehra s Českom bola náhoda

Kanadských strelcov naopak privádzal do zúfalstva brankár Ak Bars Kazaň Amir Miftakov, ktorý zneškodnil všetkých 28 striel a mal obrovský podiel na triumfe 6:0.

"Dokázali sme, že prehra s Českom bola len ojedinelé zaváhanie. Hodili sme ju za hlavu a zodpovedne sa pripravili na ďalší zápas. Dôkazom toho je výsledok a náš suverénny výkon," povedal podľa AP strelec otváracieho gólu Chovanov.

Rusi dosiahli najvyššie víťazstvo na juniorských MS nad odvekým rivalom. Kvality súpera uznal aj kapitán Kanady Hayton.

"Rusi odohrali úžasný zápas. My sme sa im skrátka nedokázali vyrovnať v žiadnej z herných činností. Ak Rusom dovolíte dostať sa do vedenia, je veľmi ťažké vrátiť sa do zápasu. Musíme sa zlepšiť, verím, že to dokážeme," uviedol 19-ročný center, ktorý už má na konte 14 štartov v NHL v drese Arizony Coyotes (1+3).

Hayton sa Rusom ospravedlnil

Napriek pochvalným slovám na adresu súpera sa po záverečnej siréne nezachoval športovo. Pri ruskej hymne si totiž nechal na hlave prilbu, čím rozhneval hráčov zbornej na čele s kapitánom Denisenkom.

Ten previnilcovi slovne dohovoril a celý tím mu odmietol podať ruku. Hayton sa neskôr za svoje správanie ospravedlnil.

"Je mi ľúto, že som si nechal na hlave prilbu počas ruskej hymny. Ospravedlňujem sa za to ruskému tímu i jeho fanúšikom.

Ako kapitán som sa snažil spracovať v hlave tento zápas a rozmýšľal som, ako sa po ňom musíme pozbierať. Úplne som sa v tej chvíli stratil," uviedol Hayton v stanovisku, z ktorého citoval portál arizonasports.com.