Vlhová sa približuje k Shiffrinovej, stále to však nie je dosť

Slovenská lyžiarka skončila druhá.

29. dec 2019 o 15:24 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. LIENZ. Na trati predviedla agresívnu jazdu a v cieli radostné gestá. Petra Vlhová bola po pretekoch konečne spokojná.

Po druhom kole pumpovala rukou do vzduchu a s veľkým úsmevom zdravila fanúšikov. Počas slalomu Svetového pohára v rakúskom Lienzi ukázala lyžiarsku extratriedu.

Stačilo to však len na druhé miesto. Aj preto, že americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová je akoby z inej planéty. V oboch kolách bola najrýchlejšia a zaslúžene zvíťazila.

Shiffrinová opäť ukázala, že v najtočivejšej disciplíne nemá konkurenciu. A jedinou pretekárkou, ktorá sa jej dokáže ako-tak priblížiť, je Vlhová.

Jej emócie boli vidieť aj na kamere

Slovenská lyžiarka bola po prvom kole druhá. A za Američankou zaostávala len o 26 stotín sekundy, čo jej dávalo reálnu možnosť útočiť na víťazstvo.

„Polovicu prvého kola som sa vôbec necítila dobre. Cítila som, že nejdem agresívne. A aj spodok som mohla ísť rýchlejšie,“ naznačila pre RTVS 24-ročná Vlhová.

Pred ďalšími pretekárkami mala k dobru takmer pol sekundy. Za tohto stavu by jej aj priemerná jazda stačila, aby obhájila druhé miesto.

Vlhová však vôbec nekalkulovala. Jej jediným cieľom bolo zdolať Shiffrinovú. Aj preto išla v druhom kole agresívne a riskantne.

A do cieľa prišla s viac ako sekundovým náskokom pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou, ktorá napokon skončila tretia aj vďaka chybe jej krajanky Wendy Holdenerovej.

„Prežívala som to emotívne, čo bolo vidieť aj na kamere. Tešila som, že mám taký náskok,“ priznala Vlhová.

Vlhovej mentálne pomohol tréner Magoni

Jej najväčším tromfom v druhom kole malo byť postavenie bránok, ktoré rozmiestňoval jej taliansky tréner Livio Magoni.

„Mentálne mi to pomohlo. Livio postavil náročnejšie pasáže, ktoré som trénovala. Snažila som sa to čo najviac využiť,“ potvrdila Slovenka.

Zdalo sa, že výbornou jazdou môže dostať Shiffrinovú pod mierny tlak. Americká lyžiarka však opäť predviedla, že je veľká šampiónka.

Svoju jazdu zašla bravúrne a náskok pred Vlhovou zvýšila na 61 stotín sekundy. Po príchode do cieľa hlasno zarevala a víťazstvo si zjavne užívala.

„Petra sa snažila dať do jazdy maximum, ale opäť jej to nestačilo. Shiffrinová si to tak dávkuje, že aj keď si myslíme, že je Petra blízko, stále to nie je dosť,“ načrtla bývalá slovenská lyžiarka a spolukomentátorka RTVS Veronika Velez-Zuzulová.

Verila, že Shiffrinovú môže zdolať

Vlhová bola napriek tomu spokojná aj s druhým miestom, hoci počas jazdy Shiffrinovej tajne dúfala, že by mohla skončiť na najvyššom stupni.

„Trochu som verila, že Miki zdolám. Druhú jazdu však išla oveľa lepšie ako ja a zvíťazila. Je veľmi ťažké s ňou bojovať. Je najlepšia,“ pousmiala sa Vlhová.

„Teším sa aj z druhé miesta. Podala som dve solídne jazdy, aj keď tam boli chybičky,“ dodala liptovská rodáčka, ktorá skončila druhá aj v slalome v Killingtone a v Levi vypadla.

Vo všetkých troch slalomoch sezóny zvíťazila Shiffrinová. A so ziskom 300 bodov vedie hodnotenie slalomu pred Vlhovou, ktorá má 160 bodov. V celkovom hodnotení Svetového pohára je Slovenka tretia.

V Lienzi ukončila aj svoj súťažný rok 2019, v ktorom v 19 štartoch vo Svetovom pohári skončila 11-krát na pódiu, pričom päťkrát bola prvá.

Najúspešnejší rok v jej kariére

Ak k tomu prirátame tri medaily z majstrovstiev sveta v Aare, je zrejmé, že slovenská lyžiarka prežila najúspešnejších dvanásť mesiacov svojej kariéry.

„Prežila som ťažké momenty, ale aj pekné. Bol to môj najúspešnejší rok. A dúfam, že do nového roka vykročím ešte lepšie,“ popriala si Vlhová.

V najbližších pretekoch sa slovenská zjazdárka predstaví už 4. januára v Záhrebe, kde ju čaká tradičný podvečerný slalom.

V posledných troch rokoch sa jej v chorvátskej metropole darilo, keď skončila dvakrát druhá a raz štvrtá.

„Teraz ideme trénovať do Vipitena, kde som sa pripravovala aj počas vianočných sviatkov. Do Záhrebu sa presúvame 2. januára,“ dodala najlepšia slovenská športovkyňa roka 2019.