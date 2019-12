Vlhovej brat je späť. Moje úlohy nikto nikdy nepreberie, vraví Boris

Boris Vlha sestre chýbal.

LIENZ. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa už opäť môže na podujatiach Svetového pohára naplno spoliehať na brata Borisa. Po druhom mieste v nedeľnom slalome v rakúskom Lienzi priznala, že v Levi či Killingtone jej veľmi chýbal.

Boris Vlha sa koncom októbra stal prvýkrát otcom. Oficiálne je manažér tímu, počas neprítomnosti ho na štarte zastúpil asistent trénera Matej Gemza. Zdôraznil však, že jeho funkcia je nenahraditeľná.

"Moje úlohy nikto nikdy nepreberie, ja som s Peťou osem rokov a my máme svoje... Rozprával som sa aj s Peťou, je to odlišné, keď tam je niekto iný. Už ju viem čítať, kedy sa jej môžem prihovoriť, kedy nie, čo jej môžem povedať. Aj keď ju chce povzbudiť niekto iný, na mňa je zvyknutá, odo mňa to berie."

Vlha: Pred televízorom to bolo oveľa ťažšie

Rovnako to vníma aj 24-ročná Slovenka. "Ja som najšťastnejšia, že je pri mne, veľmi ho potrebujem. Bolo to pre mňa ťažšie, ale chápem, že má dcéru a chce byť pri nej. Je moja obrovská podpora," povedala Vlhová, no ani Boris neprežíval preteky, ktoré musel sledovať v televízii, najľahšie.

"Konečne som späť v hre. Pred televízorom to bolo oveľa ťažšie. Nemohol som jej nič povedať, pozeral som na televízor a nič. Tu si zakričím, poviem, je to oveľa lepšie. Pred televízorom som to nikdy predtým nezažil, teraz si uvedomujem, ako dávam vnútorné pocity von tým, že kričím, komunikujem s ňou. Doma to bolo ťažké."

Súrodenci boli v kontakte aspoň telefonicky. "Niesla to ťažšie, vravela mi, že som jej tam chýbal. Večer pred každými pretekmi som s ňou volal, ako sa cíti, a podporil som ju psychicky. Dobiehala aj kondíciu, mala problémy s píšťalou, prišiel výpadok v Levi. Jedno s druhým a keď sa to dá dokopy, je to náročné."

Priniesol som jej pohodu, myslí si Boris

"Som rád, že teraz druhé kolo proste išla, riskovala, bola to dravá jazda. V tomto ohľade som spokojný, dúfam, že je späť," povedal B. Vlha po tom, ako Petra skončila o 61 stotín sekundy za víťaznou Američankou Mikaelou Shiffrinovou: "Je to veľa. Keby to boli tri desatinky, v poriadku, ale takto máme čo robiť."

Vlhová sa najbližšie predstaví v sobotu 4. januára v slalome v Záhrebe a následne absolvuje aj podujatia v Altenmarkte-Zauchensee, Flachau a Sestriere.

Boris by do konca sezóny nerád vynechal ďalšie preteky: "Idem domov na Silvestra a potom znova do Záhrebu. Neviem, či som jej priniesol šťastie, ale myslím si, že takú pohodu."