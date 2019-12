Kobajaši vyhral úvodné podujatie Turné štyroch mostíkov

Japonec triumfoval v Oberstdorfe.

29. dec 2019 o 19:46 TASR

OBERSTDORF. Japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši sa stal víťazom úvodného podujatia 68. ročníka Turné štyroch mostíkov v nemeckom Oberstdorfe.

Obhajca celkového prvenstva i veľkého glóbusu vo Svetovom pohári triumfoval na Schattenbergu s náskokom 9,2 bodu pred domácim Karlom Geigerom. Tretí skončil Poliak Dawid Kubacki.

Kobajaši slávil celkovo 16. triumf v SP a upevnil si pozíciu lídra celkovej klasifikácie prestížneho seriálu. Dobrú východiskovú pozíciu si vytvoril už po 1. kole, keď pristál na značke 138 m a usadil sa na čele o 7,7 bodu pred Geigerom.

V druhom kole zaletel Kobajaši do vzdialenosti 134 m a pripísal si na konto piaty triumf na Turné za sebou. V uplynulej sezóne Japonec nenašiel premožiteľa ani na jednom zo štyroch podujatí a napodobnil Poliaka Kamila Stocha s Nemcom Svenom Hannawaldom.

"Mostík v Oberstdorfe mi sedí, skáčem na ňom veľmi rád, čo sa potvrdilo aj dnes. Teší ma, že som odštartoval Turné najlepším možným spôsobom. Nebude ľahké obhájiť vlaňajšie prvenstvo, no urobím všetko pre to, aby sa mi to podarilo. Najbližším cieľom je uspieť v novoročnej súťaži v Garmisch-Partenkirchene," uviedol Kobajaši pre ORF.

Šance na dobrý výsledok na úvodnom vrchole sezóny pochoval jeden zo spolufavoritov Nór Daniel-Andre Tande, ktorý nepostúpil do druhého kola medzi elitnú tridsiatku.

Tesne ušiel postup skúsenému Rakúšanovi Gregorovi Schlierenzauerovi, ktorý pri uplatnení k.o. systému v súboji dvojičiek neuspel s krajanom Stefanom Kraftom a nedostal sa ani medzi päticu lucky loserov.

Výsledky úvodného podujatia Turné štyroch mostíkov v Oberstdorfe

1. Rjoju Kobajaši Japonsko 305,1 b 2. Karl Geiger Nemecko 295,9 b 3. Dawid Kubacki Poľsko 294,7 b 4. Stefan Kraft Rakúsko 291,2 b 5. Piotr Zyla Poľsko 281,5 b 6. Philipp Aschnwald Rakúsko 280,3 b 7. Jukija Sato Japonsko 280,1 b

Celkové poradie SP (po 8 súťažiach)