Liverpoolu pomohol VAR, na domácom trávniku neprehral v lige už 50 zápasov za sebou

Klopp napriek náskoku tlmí vášne.

30. dec 2019 o 9:08 TASR

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=381920412

LIVERPOOL. Futbalisti FC Liverpool majú na čele anglickej Premier League naďalej 13-bodový náskok.

V nedeľu vydreli v súboji s Wolverhamptonom tesný triumf 1:0 a ligovú sériu bez prehry na domácom trávniku natiahli už na 50 zápasov.

O VARe vznikajú už aj chorály

Lídrovi tabuľky dvakrát pomohol verdiktmi systém VAR. Najskôr zmenil rozhodnutie hlavného arbitra pri jedinom góle stretnutia, ktorý na konci prvého polčasu dosiahol Sadio Mané.

"Pískala" sa síce ruka prihrávajúceho Adama Lallanu, video ale ukázalo, že loptu zasiahol dovolene ramenom. VAR prial Liverpoolu aj o chvíľu neskôr v nadstavenom čase úvodného dejstva - Pedro Neto sa už tešil z vyrovnania, no záznam odhalil, že gólu prechádzal "milimetrový" ofsajd.

“ Niektorí tvrdia, že to prináša správne rozhodnutia, ale my sme hráči na ihrisku a ja to cítim inak. VAR ovplyvňuje hru, už o tom môžete počuť spievať aj fanúšikov. Nikto sa nás na to nepýtal. Je to často zmätočné a stále tomu neviem porozumieť. „ Connor Coady, kapitán Wolverhamptonu

"VAR nás zabíja. Vždy to ide proti nám, veď to je absurdné. Vôbec tomu nerozumiem, nefunguje to," hneval sa po zápase obranca a kapitán Wolves Connor Coady.

"Niektorí tvrdia, že to prináša správne rozhodnutia, ale my sme hráči na ihrisku a ja to cítim inak. VAR ovplyvňuje hru, už o tom môžete počuť spievať aj fanúšikov. Nikto sa nás na to nepýtal. Je to často zmätočné a stále tomu neviem porozumieť."

Kouč Wolverhamptonu Nuno Esperito Santo odmietol diskutovať o verdiktoch z videa, radšej po stretnutí vyzdvihol hru svojho tímu: "Som hrdý na hráčov za to, akou hrou sa najmä v závere prezentovali. Máme nabitý program a mali sme stále dostatok energie. Ideme ďalej."

Klopp nepočíta roky ale sezóny

Liverpool v tejto ligovej sezóne stále nenašiel premožiteľa a v najvyššej súťaži ťahá už 36-zápasovú sériu bez prehry. Pred Leicesterom má k dobru 13 bodov a odohral o zápas menej, obhajca Manchester City zaostáva o 14 bodov.

"Chceme pokračovať v tom, čo robíme a na konci cesty uvidíme výsledok našej práce. Stále cítime, že sa môžeme zlepšovať, ale nesťažujeme sa, kde momentálne sme. Rok 2019 bol sľubný a dúfame, že budeme pokračovať a užívať si našu jazdu," povedal obranca Virgil van Dijk.

Kouč Liverpoolu Jürgen Klopp napriek jasnému náskoku na čele tlmí vášne, hoci jeho tím má nakročené k prvému titulu od roku 1990. "Viem, že to bol pre nás dobrý rok. Ale v našom športe nepočítame roky, ale sezóny. A v nej sme stále iba v polovici. Titul sa nevyhráva v decembri."