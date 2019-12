Dembélého trápia zranenia, v januári zrejme odíde na hosťovanie do Francúzska

Aktuálne má problém so stehenným svalom.

30. dec 2019 o 15:55 SITA

BRATISLAVA. V zimnom prestupovom období nedochádza k takým bombastickým presunom v podaní futbalistov ako v lete, aj januárové okno však občas ponúkne veľký transfer.

Podobným príkladom by mohol byť francúzsky krídelník Ousmane Dembélé zo španielskeho FC Barcelona.

Svetový šampión z vlaňajšieho šampionátu v Rusku sa v katalánskom pôsobisku borí so zdravotnými problémami. Aktuálne laboruje so zranením stehenného svalu a jeho návrat do súťažného kolotoča sa očakáva až začiatkom februára.

Keďže popri trojici Lionel Messi, Luis Suárez a Antoine Griezmann dostávajú v aktuálnom ročníku príležitosti aj Carles Pérez a Ansu Fati, pre Dembélého bude ešte náročnejšie získať si svoj niekdajší priestor v mužstve.

Táto situácia údajne vzbudila pozornosť Francúzovho bývalého klubu Stade Rennes (2014-2016), ktorý by chcel Dembélého získať na hosťovanie do konca sezóny. Má to vraj byť obojstranne výhodný obchod.

Bretóncom má pomôcť vo francúzskej Ligue 1 k umiestneniu znamenajúcemu miestenku v Lige majstrov a jemu samému má návrat domov priniesť osoh v podobe znovunájdenia starej formy a kondície.

Akákoľvek dohoda by však bola možná pravdepodobne iba za predpokladu, že väčšinu hráčovho platu by naďalej znášala Barcelona, keďže v Rennes zrejme nebudú schopní pokryť viac ako 30 % súčasnej Dembélého gáže.