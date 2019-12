Obrovský potlesk Chárovi či zisk Stanleyho pohára. Boston vybral najlepšie momenty dekády

Veľkým momentom bol aj zisk Stanleyho pohára.

31. dec 2019 o 11:03 SITA

BRATISLAVA. Tri konferenčné finále a jeden zisk Stanleyho pohára. K tomu 446 víťazných zápasov počas základnej časti sezóny.

Takouto netuctovou bilanciou sa za ostatných desať rokov môže pochváliť hokejový tím Boston Bruins v NHL.

Úspešnú dekádu Bruins pod vedením kapitána Zdena Cháru si táto organizácia pripomenula výberom desiatich najväčších momentov tohto obdobia. Na jej vrchole, pochopiteľne, tróni zisk Stanleyho pohára v roku 2011.

Súvisiaci článok Jaroš premiérovo v sezóne bodoval, jeho tím prehral Čítajte

"Bolo to výnimočné obdobie v tejto jedinečnej organizácii, ktorá patrí medzi Original Six v NHL. Som maximálne hrdý na to, že patrím k Bruins a môžem realizovať hokejovú kultúru, ktorá tu bola už dávno pred nami súčasníkmi.

Pokúšali sme sa nadviazať na úspechy našich predchodcov. Vrcholom nášho snaženia bol zisk Stanley Cupu v roku 2011. Neskôr sme ďalšími dvoma postupmi do finále dokázali, že zisk Pohára nebola náhoda," pripomenul Zdeno Chára na oficiálnom webe Bruins.

"Hrdí môžeme byť nielen na naše roky zakončené finálovou účasťou, ale aj na skvelé individuálne výkony našich hráčov. Bolo to úžasné obdobie," doplnil Chára pred vstupom do nového desaťročia.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/0Kc0dNOY1k0

V desiatke topmomentov dekády figuruje na šiestom mieste práve aj Chára a hlasné prejavy rešpektu bostonského publika na jeho adresu na konci minulej a začiatku tejto sezóny.

V prvom prípade sa "železný muž" zo Slovenska len dva dni po zlomenine čeľuste objavil na ľade so špeciálnym ochranným krytom tváre, aby nastúpil na zápas číslo 5 vo finále Stanley Cupu proti tímu St. Louis Blues.

"Pred zápasom sa vtedy 42-ročnému kapitánovi Bruins ušiel približne 40-sekundový potlesk v štýle standing ovation, ktorý patril medzi najhlasnejšie momenty 24-ročnej existencie TD Garden," napísal portál Bostonu Bruins.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/q6unB8NegPI

Možno ešte väčší aplauz Chára zožal 5. novembra od publika v Montreale, kde Boston nastúpil v čase, keď nezničiteľný obranca mal pred sebou 1500. zápas kariéry v NHL.

"Počas prestávky v zápase sa fanúšikovia v zaplnenom Bell Centre zdvihli zo sedadiel, aby vzdali úctu 21. hráčovi a šiestemu obrancovi v histórii, ktorý dosiahol tento míľnik," doplnil webový portál Bruins.



Chára sa počas ostatnej dekády päťkrát ocitol v desiatke hlasovania o najlepšieho obrancu súťaže. Dvakrát skončil v boji o Norris Trophy celkovo tretí a raz dokonca druhý. Rovnako suverénne ovládol bilanciu plus/mínus medzi obrancami.

"Je to obrovská pocta a česť. Nepatrí však iba mne. Všetko, čo sme s tímom dosiahli, by nešlo bez obrovskej podpory fanúšikov. Tieto momenty si zapamätám a budem si ich vážiť, dokedy budem žiť," poďakoval sa Chára.



Na druhom mieste najväčších momentov ostatnej dekády v hokejovom Bostone figuruje pripomenutie si bombového útoku na Bostonskom maratóne z 13. apríla 2013, ktorý si vyžiadal tri ľudské životy.

Iba dva dni po tejto tragédii hokejisti Bostonu privítali v zápase NHL hráčov Buffala, čo bola prvá verejná akcia v meste po tejto devastačnej skúsenosti.

Celá hala vtedy spoločne spievala americkú hymnu a medzi fanúšikov sa zaradil aj legendárny spevák Rene Rancourt, ktorý 42 rokov pred zápasmi Bruins predspevoval slová hymien.

"Ukázala sa sila spojenia ľudí, spolupatričnosť a vzájomná podpora. Na vlastnej koži sme pocítili, že spoločne sme schopní úžasných vecí," zareagoval Zdeno Chára.