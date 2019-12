Vybrali aj Cibulkovú. WTA vyhralo desať najväčších prekvapení poslednej dekády

Najväčším je výhra Roberty Vinciovej nad Serenou Williamsovou v semifinále US Open 2015.

31. dec 2019 o 13:09 SITA

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/1G72-g05eM0

BRATISLAVA. Ženská tenisová asociácia (WTA) na konci roka 2019 zverejnila prostredníctvom videa desať najväčších senzácií, ktoré sa udiali za ostatnú dekádu.

V tomto výbere má zastúpenie aj Slovensko, zásluhou Dominiky Cibulkovej. Odborníci ju zaradili na štvrté miesto spomenutého "rebríčka" vďaka jej triumfu na WTA Finals 2016 v Singapure.



"Myslím si, že Dominika vyhrala v skupine iba jeden zápas, ale napriek tomu sa dostala do semifinále a dosiahla niečo úžasné," vyjadrila sa v spomenutom videu Švajčiarska so slovenskými koreňmi Belinda Bencicová.

Súvisiaci článok Cibulková bojovala s mnohými prekážkami. Niektoré nezvládla Čítajte

Senzačnú cestu bratislavskej rodáčky mohla v tomto roku napodobniť práve Bencicová. Na poslednú chvíľu si zaistila postup na výberové podujatie, zvládla boje v základnej skupine, ale v semifinále ju zastavila Ukrajinka Elina Svitolinová.



Dominika Cibulková, ktorá v novembri tohto roka pri krste knihy Tenis je môj život ukončila profesionálnu kariéru, zdolala v pamätnom finále Nemku Angelique Kerberovú. Oplatila jej prehru zo základnej skupiny a zápas ukončila s výraznou pomocou pásky.

"Bola to jedna z najčistejších radostí po premenenom mečbale. Spadla na kurt a nemohla tomu uveriť. Bol to moment jej kariéry. Ukázala sa ako veľká bojovníčka, čo je symbolické pre jej kariéru," uviedla novinárka a WTA insiderka Courtney Nguyenová.



Za najväčšiu senzáciu poslednej dekády bolo označené víťazstvo Talianky Roberty Vinciovej v semifinále US Open 2015 nad domácou favoritkou Serenou Williamsovou.

"O tento zápas bol obrovský záujem, pretože Serena bola dve víťazstvá od toho, aby dosiahla kalendárny grandslam. Bol to veľký moment v celom tenise a jedno z najväčších prekvapení počas mojej novinárskej kariéry," skonštatovala bývala britská tenistka Annabel Croftová.



Na druhom mieste sa umiestnilo senzačné víťazstvo Portoričanky Monicy Puigovej na olympijských hrách v brazílskom Riu de Janeiro. Pre krajinu z oblasti Karibského mora získala prvé olympijské zlato a cestou za celkovým triumfom zdolala tri hráčky z elitnej svetovej desiatky.

Na tretej priečke najväčších prekvapení ostatnej dekády figuruje víťazstvo Lotyšky Jeleny Ostapenkovej na Roland Garros 2017.