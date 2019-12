Mladí Slováci spoznali súpera vo štvrťfinále MS. Pozrite si všetky dvojice

Program štvrťfinálových bojov.

31. dec 2019 o 22:11 SME.sk

Slovensko počas MS v hokeji do 20 rokov 2020.(Zdroj: TASR)

OSTRAVA, TŘINEC. Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov 2020 vstupujú do vyraďovacej fázy, tzv. play off. V ňom nebude chýbať ani Slovensko.

Zápas slovenských mladíkov budete môcť sledovať aj prostredníctvom online prenosu na webe SME.sk.

Program a dvojice vo štvrťfinále na MS v hokeji do 20 rokov 2020 (MS hokej U20)

2. január: Slovensko - Kanada

2. január: Švédsko - Česko

2. január: Švajčiarsko - Rusko

2. január: Fínsko - USA

Presné časy jednotlivých duelov prinesieme čoskoro.