Pittsburgh prišiel o oporu. Guentzel si už do konca roka nezahrá

Pittsburgh má zraneného aj kapitána Crosbyho.

31. dec 2019 o 19:03 SITA

BRATISLAVA. Hokejisti Pittsburghu prišli o svojho najlepšieho strelca aj najproduktívnejšieho hráča. Jake Guentzel, autor 43 bodov (20+23) v doterajšom priebehu sezóny NHL 2019/2020, si už v jej zvyšku nezahrá.

Po tom, čo pre zranenie pravého ramena nedokončil silvestrovský súboj s Ottawou (5:2), už aj absolvoval operáciu. Očakáva sa, že si nezahrá hokej štyri až šesť mesiacov. Pôvodne mal nastúpiť aj v zápase All-Star víkendu NHL 25. januára v St. Louis.



Dvadsaťpäťročný Guentzel sa zranil krátko po tom, čo strelil svoj 20. gól v sezóne. Po kolízii s obrancom Ottawy Thomasom Chabotom narazil zblízka na mantinel a odišiel z ľadu PPG Paints Areny s bolestivou grimasou a ovisnutým ramenom.

"Vyzeralo to desivo. Je to vždy nebezpečné, keď padnete tak blízko mantinelu," uviedol tréner Pittsburghu Mike Sullivan na oficiálnom webe NHL



Pittsburgh od začiatku sezóny zápasí s početnou maródkou. Momentálne sú okrem Guentzela a kapitána Sidneyho Crosbyho zranení aj útočník Nick Bjugstad a obrancovia Brian Dumoulin a Justin Schultz. Hokejisti Pittsburghu budú mať voľno až do 2. januára, keď na domácom ľade privítajú hráčov San Jose.