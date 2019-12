Dlho je problém nazvať niečo úspech slovenského hokeja, vraví Šatan pred dôležitou sezónou

Slovensko čaká olympijská kvalifikácia.

31. dec 2019 o 20:05 SITA

BRATISLAVA. Vrcholom slovenského hokejového roka 2019 boli bezpochyby "domáce" majstrovstvá sveta.

Elita z celej planéty sa opäť zišla v Košiciach a Bratislave po ôsmich rokoch a záver šampionátu priniesol podobný scenár ako vtedy - Slovensko zostalo opäť bez štvrťfinále a zlato si vybojovalo Fínsko.

Slováci síce pred vlastnými fanúšikmi nepostúpili do vyraďovacích bojov, no v porovnaní s minulými šampionátmi pod vedením kanadského trénera Craiga Ramsayho predvádzali pútavejšiu a atraktívnejšiu hru.

Súvisiaci článok Mladí Slováci nemali šancu ani proti Švédom a hladko prehrali Čítajte

"Rok 2019 sa niesol v znamení domáceho šampionátu. Pri jeho hodnotení sa asi najviac pozeráme na majstrovstvá sveta v Košiciach a Bratislave. Tak ako rok predtým nám to vytúžené štvrťfinále o kúsok ušlo.

Myslím si však, že šampionát zdvihol nádeje a vlnu záujmu medzi fanúšikmi. Naša hra bola hodnotená pozitívne.

Výsledok však ešte nebol taký, aký sme si predstavovali. V roku 2020 verím, že prinesieme lepší výsledok ako v tomto roku," odpovedal prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan na otázku agentúry SITA.



A čo by si kapitán majstrov sveta z Göteborgu 2002 želal do nového roka? "Bude to zaujímavý rok. Na seniorskej úrovni nás čakajú dva dôležité turnaje. Už dlhé roky je problémom niečo nazvať ako úspech slovenského hokeja.

Preto by som bol rád, keby sa nám nejaký podarilo dosiahnuť v roku 2020. Ak by to bola účasť vo štvrťfinále MS a postup na ZOH 2022, to by sme úspechom nazvať mohli," pokračovala slovenská hokejová legenda.

V súvislosti s augustovou olympijskou kvalifikáciou priznal, že stále sú v hre dve dejiská turnaja - Košice a Bratislava.



Záver kalendárneho roka nie je len priestorom na bilancovanie a stanovovanie si nových cieľov, ale aj oddych. Na ten sa tešil aj Šatan.

"Posledný víkend v roku ešte patril mládežníckemu turnaju v Bratislave, no záver roka a začiatok nového by som rád strávil s rodinou na krátkej lyžovačke. Určite plánujeme ísť na hory. Pri príchode nového roka tam isto bude nejaký miniohňostroj či prskavky," doplnil pre SITA šéf slovenského hokeja.