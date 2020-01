Slováci veria, že proti Kanaďanom vo štvrťfinále budú hrať lepšie

Slovenskí hokejisti si proti Švédom nezdvihli sebavedomie.

1. jan 2020 o 10:23 SITA

Slovenskí hokejisti na MS v hokeji do 20 rokov 2020.(Zdroj: Radovan Stoklasa TASR)

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti si príliš nezdvihli sebavedomie pred štvrťfinálovým zápasom proti Kanaďanom na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Česku.

Ich súboj so Švédmi bol dve tretiny zápasom na jednu bránku - tú slovenskú. Slováci za úvodných 40 minút vyprodukovali iba 6 striel, z toho v druhej tretine ohrozili švédskeho gólmana Huga Alnefelta iba dvakrát.

Keď Švédi v 26. minúte zvýšili na 4:0, Slováci mali v tom čase toľko striel ako ich súperi gólov.

Čajkovič: Nedodržiavali sme systém

"Boli sme nedisciplinovaní, nedodržiavali sme systém. Gól sme dostali dokonca aj v oslabení," povedal slovenský útočník Maxim Čajkovič pre RTVS.

Útočník kanadského tímu Saint John Sea Dogs v QMJHL neskôr pre oficiálny portál MS do 20 rokov dodal:

"Nehrali sme podľa našich predstáv a očakávaní. Skupina je však za nami a odteraz musíme svoju pozornosť zamerať na štvrťfinále. A to bez ohľadu na silu súpera."

V tretej tretine Slováci za stavu 0:5 ako-tak zdvihli hlavy a prejavilo sa to aj v zlepšenej ofenzíve.

Dvanásť striel premenili na dva góly a proti favoritovi na zlato si pripísali aspoň jednu víťaznú tretinu. Pravda je však taká, že o zápase už bolo v tom čase rozhodnuté a Švédi si mohli dovoliť drobné poľavenie.

Aj tak sa Švédi stali víťazom třineckej skupiny a ako jediný tím na šampionáte dosiaľ nenašli premožiteľa. Bod im zatiaľ vzali iba úradujúci majstri sveta Fíni, Švédi vyhrali 3:2 po predĺžení.

Stacha: Dvadsať minút je málo

"Zmenili sme taktiku, herný prejav bol lepší. Snažili sme sa viac držať stredné pásmo, aby sme ich viac nepúšťali do prečíslení.

Výsledok nebol priaznivý, ale hra bola lepšia ako po minulé zápasy," skonštatoval obranca Marcel Dlugoš, cituje ho portál hockeyslovakia.sk.

"Myslím si, že sme odohrali dobrých 40 minút a na niektorých veciach môžeme stavať," hodnotil útočník Oliver Okuliar.

"Išli sme podať najlepší výkon proti Švédom najmä kvôli fanúšikom. Tretiu tretinu sme vyhrali 2:1, ale dvadsať minút je málo na medzinárodnej úrovni," pridal názor obranca Marko Stacha.

Mudrák: Myslím si, že sa nabudíme

Vo štvrťfinále čaká na Slovákov zrejme najťažšia možná prekážka - Kanada - so 17 titulmi historicky najúspešnejší tím šampionátov do 20 rokov

Kanaďania po šokujúcej prehre s Rusmi (0:6) zapli na plné obrátky a hladko zdolali Nemcov (4:1) aj Čechov (7:2). Ešte predtým si v prestížnom zámorskom derby poradili s Američanmi (6:4).

"Pôjdeme s podobnou taktikou ako proti Švédom. Dúfam, že sa nám podarí aspoň raz na turnaji prekvapiť.

Hrať proti Kanaďanom je asi lepšie ako s Rusmi aj vzhľadom na výsledok nášho zápasu z prípravy (Slováci prehrali s Rusmi 1:9 - pozn. SITA)," vravel obranca Dlugoš.

Kapitán slovenského tímu Martin Vitaloš pred kľúčovým zápasom na turnaji povedal: "Máme deň na to, aby sme sa dali dokopy. Musíme ´makať´ a dostať sa do toho. Základom sú disciplína a systém. Inak to nepôjde."

Ďalší obranca Dávid Mudrák pre RTVS optimisticky dodal: "Myslím si, že sa ´nabudíme´ a budeme hrať oveľa lepšie ako doteraz."