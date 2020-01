Predskokan nocoval na podlahe, kouč Nórov sa hnevá na organizátorov Turné

Podujatie je dobre zorganizované iba navonok, tvrdí Stöckl.

1. jan 2020 o 11:37 TASR

GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Rakúsky tréner nórskych skokanov na lyžiach Alexander Stöckl podrobil verejnej kritike organizátorov novoročného dielu Turné štyroch mostíkov v nemeckom Garmisch-Partenkirchene.

Stöckla nahnevalo, že v utorok neboli hotelové izby pripravené na obsadenie a jeden z predskokanov musel napokon stráviť noc na chodbe.

Tréner svoju nespokojnosť prezentoval pre nórske periodikum VG a dokonca neváhal použiť slovo "škandál".

"Podujatie v Garmischi je dobre zorganizované iba navonok. Predskokani spia na chodbe, menšie reprezentácie nemajú svoje unimobunky. Nie som z toho nadšený," uviedol Stöckl.

Predskokan Ole Henning Holt, ktorý noc pred pretekmi strávil na podlahe, sa snažil napätie odľahčiť:

"Som jednoduchý človek, ak som v suchu a teple, je to v poriadku. Asi to nie je úplne dobré, no som tu hlavne pre to, aby som si spravil svoju prácu."

Informovala agentúra SID.