Slovenky vypadli z elity. Nazbierali však neoceniteľné skúsenosti

Na MS odohrali päť zápasov za sedem dní.

2. jan 2020 o 10:16 SITA

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie žien do 18 rokov Peter Kúdelka.(Zdroj: Pavol Zachar - TASR)

BRATISLAVA. Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov pri premiérovej účasti na majstrovstvách sveta elitnej kategórie nenaplnili vytýčené ciele.

Zverenkám Petra Kúdelku sa nepodarilo postúpiť zo základnej skupiny do štvrťfinále a následne si neudržali príslušnosť medzi najlepšou osmičkou. V súbojoch o záchranu dvakrát nestačili na švajčiarske rovesníčky, no domáci šampionát im priniesol cenné skúsenosti z medzinárodného ľadu.

Slovenky v stredu nevyužili šancu na zotrvanie v najvyššej divízii MS. Po pondelňajšej prehre 1:4 so Švajčiarkami potrebovali v stredu bezpodmienečne zvíťaziť, aby vyrovnali stav série na 1:1.

Tréner chcel, aby hrali jednoducho

Úvodná tretina vniesla do radov domáceho tímu optimizmus. Debutantky medzi elitou viedli vďaka gólu Tamary Dobošovej a súperky prestrieľali jasne 10:2, v druhom dejstve však dvakrát inkasovali a vo zvyšku stretnutia nedokázali odvrátiť prehru 1:2.

"Začiatok zápasu nám vyšiel. Dominovali sme, ale mali sme premeniť šance, aby sme rozhodli o víťazstve. Potom sme začali váhať v jednoduchých situáciách a dostali sme dva góly.

V tretej tretine mali Švajčiarky hernú prevahu, my sme si utvorili šance až v závere," hovoril po zápase pre HockeySlovakia.sk tréner Kúdelka, ktorý dal svojim zverenkám pred poslednou tretinou jasné pokyny: "Chcel som, aby sme viac strieľali a hrali jednoducho, ale nevyšlo to."

Päť zápasov za sedem dní

Slovenské hokejistky v úvodnom vystúpení medzi svetovou špičkou nezanechali zlý dojem. V základnej skupine vyhrali jeden z troch zápasov a v dueloch o udržanie držali krok so súperkami. Konfrontácia s elitou tejto vekovej kategórie však nastavila slovenskému tímu zrkadlo.

"Ukázala nám, že šírka nášho kádra a našich možností je obmedzená. Mali sme najmladšie mužstvo na turnaji s vekovým priemerom 15,7 roka. Verím, že skúsenosti získané z toho šampionátu zúročíme v budúcnosti. Dievčatá musia na sebe pracovať ešte tvrdšie, aby sa priblížili špičke," pokračoval hlavný kouč.

Mladé Slovenky absolvovali na turnaji päť zápasov za sedem dní. Navyše, často nastupovali iba s troma formáciami, čo preverilo ich kondičnú pripravenosť.

Líderkou bola Halušková

"Tempo zápasov bolo brutálne. Každý duel bol náročný, ale nemyslím si, že by to negatívne ovplyvnilo naše výkony. Na šampionáte elitnej divízie je to veľmi náročné, každý si ide po víťazstvo a nikto nechce zaváhať.

Súperky boli výborne pripravené po korčuliarskej stránke aj z hľadiska hokejových zručností," hodnotila pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja kapitánka Sofia Vysokajová.

Najproduktívnejšou slovenskou hráčkou na MS bola útočníka Lucia Halušková, ktorá nazbierala štyri body za tri góly a jednu asistenciu. Pre realizačný tím je potešujúca správa, že ofenzívna líderka bude k dispozícii aj na nadchádzajúcom šampionáte A-skupiny I. divízie.

"Všetky sme získali nové skúsenosti. Vďaka tomuto turnaju som dostala to, čo som doposiaľ dostať nemohla. Som rada, že som bola súčasťou družstva. Šanca na návrat medzi elitou je vždy. Musíme byť kompaktné ako celok, to bude najdôležitejšie," doplnila Halušková.