Po MS v hokeji som začal trénovať príliš neskoro, priznáva Čiliak

Brankár sa dlhšie dostával do formy.

2. jan 2020 o 13:40 SITA

BRATISLAVA. Slovenský hokejový brankár Marek Čiliak mal v závere minulej sezóny vynikajúcu formu v drese Komety Brno a vo farbách národného tímu odchytal tri zápasy na domácom svetovom šampionáte.

Na začiatku aktuálnej klubovej sezóny však popri mladíkovi Karelovi Vejmelkovi nedostával priestor v brnianskej svätyni a zápasovú prax naberal na hosťovaní v konkurenčnom Zlíne.

Po troch mesiacoch strávených v kádri "baranov" sa Čiliak vrátil späť do Brna, aby pomohol Komete v druhej polovici súťažného ročníka.

Čiliak pomohol Zlínu k zlepšeným výsledkom

"Na začiatku sezóny som si myslel, že to pôjde samo. Možno to bolo z mojej strany drobné podcenenie. Asi som urobil chybu po majstrovstvách sveta. Keď spoluhráči začali s prípravou, ja som bol na šampionáte.

Do budúcna budem vedieť, že musím začať trénovať hneď po MS a dám si pauzu až neskôr. Asi som to zle vyhodnotil a potom som dobiehal tréningové manko," povedal Čiliak v rozhovore pre klubový web Komety.

Zvolenský rodák v Zlíne zaplátal dieru po zranenom Liborovi Kašíkovi. Nastúpil v 19 zápasoch s úspešnosťou zákrokov 91 % a pomohol tímu k posunu do stredu tabuľky.

V Brne panuje dobrá nálada

"Hosťovanie bolo v tú chvíľu to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Rád by som sa poďakoval obom klubom, myslím si, že to bol prospešný krok pre oba tímy. Získal som nové skúsenosti, určite som si z toho zobral len pozitíva.

Rád by som sa poďakoval aj zlínskemu trénerovi brankárov Richardovi Hrazdírovi. Pracovali sme spolu a ťahal ma nahor," pokračoval 29-ročný gólman.

Čiliak aj v Zlíne pozorne sledoval výkony klubu, ktorý dvakrát doviedol k českému majstrovskému titulu. Po jeho návrate do Brna sa Kometa nachádza na piatej priečke tabuľky českej extraligy s deväťbodovým mankom na vedúci Liberec.

"V Brne som bol často, bol som neustále v kontakte s chlapcami. Vyzerá to tak, že už prekonali všetky problémy a darí sa im. V kabíne panuje dobrá nálada, žiadnu nervozitu som necítil," doplnil slovenský reprezentant, ktorý sa môže postaviť do brnianskej bránky už v piatkovom súboji na ľade Hradca Králové.