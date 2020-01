Alonso chytil telefón a zavolal, že chce vyhrať Dakar. Neverili mu

Majster sveta F1 čelí najväčšej výzve v kariére.

2. jan 2020 o 18:55 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. „Nie som superman a musím to akceptovať,“ vravel pred dvomi rokmi ešte ako pretekár formuly 1. Fernando Alonso vtedy zvažoval svoju budúcnosť. Rely súťaže jednoznačne odmietol.

Súvisiaci článok Program, trasa a etapy na Rely Dakar 2020 (Štefan Svitko a Ivan Jakeš) Čítajte

„Prosto nemám na to talent,“ citoval ho web motorsport.com.

Dvojnásobný majster sveta bol na odchode z formuly 1 a zvažoval, ktorým smerom sa bude jeho kariéra uberať.

Nemusel sa obmedzovať. Mohol sa pustiť do ktorejkoľvek oblasti. Úspechy z F1 by mu pomohli získať sponzorov aj najlepšiu techniku. Automobilky aj veľké tímy by o neho bojovali.

Zo všetkých možností však mal vtedy jasno v jednom. Rozhodne to nebude rely. Nemal na to ani pomyslenie.

„Podľa mňa nie je k pretekom formuly 1 nič vzdialenejšie,“ vysvetľoval v rozhovore pre magazín GQ.

Chcel skúsiť niečo nové

Lenže už v tom istom roku vyhral s Toyotou vytrvalostné preteky 24 hodín Le Mans.

„K tomu Toyota vyhrala pohár konštruktérov v rely a Rely Dakar zase vyhral Nasser Al-Attijah. Tri víťazstvá v autách tých istých farieb. Napadlo mi, že by som sa mohol pustiť do niečoho úplne nového,“ vysvetľoval Alonso.

Chytil telefón a zavolal do Toyoty, že by rád vyhral Rely Dakar.