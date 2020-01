Po Yilmazovi opúšťa Spartak aj Halilovič, obaja idú do Turecka

2. jan 2020 o 18:17 SITA

TRNAVA. Po tureckom útočníkovi Kubilayovi Yilmazovi opúšťa káder fortunaligového futbalového klubu Spartak Trnava aj stredopoliar Emir Halilovič. Informáciu priniesol portál trnavskyhlas.sk.

Dvadsaťtriročný Turek s rakúskym pasom Yilmaz sa dohodol so Spartakom na ukončení spolupráce ešte v druhej polovici decembra.

V minulej sezóne bol najlepším ligovým strelcom Trnavy s deviatimi gólmi. V aktuálnom ročníku skóroval trikrát, ale pre zdravotné problémy odohral len desať duelov. V jari 2020 by mal hrať vo vlasti v tíme najvyššej súťaže Yeni Malatyaspor.

Tridsaťročný futbalista z Bosny a Harcegoviny E. Halilovič tiež mieri do Turecka, pôsobiť bude v druholigovom Boluspore. Emir Halilovič opúšťa Spartak už druhýkrát. Premiérovo v ňom hral od júla 2015 do augusta 2017, druhýkrát prišiel do Trnavy v lete 2019.

Spartak Trnava je vo fortunaligovej tabuľke po jesennej časti na 6. mieste iba o skóre za piatymi Michalovcami a tiež o skóre pred Zlatými Moravcami na 7. priečke.