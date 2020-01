Trápiaci Espanyol prevzal ďalší tréner. Možno som tak trochu masochista, tvrdí Fernández

Premiéru absolvuje proti mestskému rivalovi.

2. jan 2020 o 19:50 SITA

BARCELONA. Nový tréner španielskeho futbalového klubu Espanyol Barcelona Abelardo Fernández zvolil pri svojej prvej prezentácii na tomto poste trochu netradičné slová, keď sa označil za "niečo ako masochistu".

Pred víkendovým prvý súbojom klubu pod jeho taktovkou to však nie je až tak ťažko pochopiteľné vyhlásenie, pretože Espanyol ako posledný tím La Ligy nastúpi proti lídrovi súťaže a mestskému rivalovi FC Barcelona.

Espanyol je v aktuálnej sezóne v poriadnej kríze, keď z osemnástich duelov vydoloval iba dve víťazstvá a už dvakrát vymenil hlavného kouča.

"Nie je jednoduché prevziať tím ako Espanyol. Som stopercentne oddaný myšlienke situáciu otočiť. Možno som tak trochu masochista. Neviem. Milujem však výzvy," povedal Abelardo.

Štyridsaťdeväťročný Abelardo Fernández už v minulosti ukázal, že je schopný naštartovať trápiaci sa tím. Podarilo sa mu to s Gijónom či Alavésom.

"Veľmi dôležité je tímu vrátiť sebadôveru. Podarilo sa mi to v predchádzajúcich dvoch kuboch a potom prišli aj výsledky. Sľubujem, že sa o to pokúsim aj tentokrát. Budeme bojovať, no ani to nám nezaručí dobré výsledky. Mojou filozofiou je, že v prvom rade musíme bojovať," poznamenal.

Počas víkendu to bude mať Espanyol náročné aj z hľadiska štatistiky. Nad FC Barcelona totiž v lige nezvíťazil už od roku 2009.

Aj vtedy bolo mužstvo z Camp Nou lídrom a Espanyol uzatváral tabuľku La Ligy, menej populárny barcelonský klub vtedy viedol Mauricio Pochettino.

Pre hlavného kouča Espanyolu bude mať víkendový súboj špeciálnu príchuť, veď za C Barcelona hrával v rokoch 1994 až 2002. Na otázku, čo by odkázal priaznivcom svojho niekdajšieho klubu, odpovedal: "Urobím všetko pre to, aby sme vás zdolali."