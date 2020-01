Černák asistoval, Chára má ďalší historický míľnik

Montreal s Tomášom Tatarom prehral štvrtý duel za sebou.

3. jan 2020 o 6:50 (aktualizované 3. jan 2020 o 9:49) SME.sk, TASR, SITA

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Erik Černák prispel jednou asistenciou k víťazstvu Tampy Bay Lightning v noci na piatok na ľade Montrealu Canadiens 2:1.

Dvadsaťdvaročný bek už v prvej minúte nahodil puk na bránku a Anthony Cirelli ho tečoval do siete. Pre Černáka to bol šiesty bod (2+4) v 36 dueloch prebiehajúcej sezóny zámorskej NHL.

Tampa tak natiahla víťaznú sériu na päť stretnutí, naopak, Montreal prehral štvrté za sebou. V prvom útoku domácich nastúpil ďalší Slovák Tomáš Tatar, no do bodových štatistík sa nezapísal.

Zdeno Chára bol pri druhej prehre Bostonu Bruins po sebe, keď jeho tím podľahol doma Columbusu tesne 1:2 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v 61. minúte Pierre-Luc Dubois.

Čoskoro 43-ročný Chára sa stal dvanástym hráčom histórie NHL, ktorý si zahral v tejto súťaži v štyroch rôznych dekádach.

Začal ešte v 90. rokoch 20. storočia ako hráč New Yorku Islanders, polovicu prvej dekády nového tisícročia absolvoval v drese Ottawy a potom od sezóny 2006/2007 presídlil do Bostonu.

Aktuálne začal štvrté desaťročie svojho pôsobenia v slávnej profilige. Rovnakého honoru sa dočkali aj útočníci San Jose Patrick Marleau a Joe Thornton. Stali sa trinástym a štrnástym hráčom so vstupom do štvrtého desaťročia v NHL.

Christián Jaroš bol pri prehre Ottawy s Flordiou 3:6. Martin Marinčin sa podieľal na víťazstve Toronta Maple Leafs na ľade Winnipegu Jets 6:3, do štatistík si pripísal dve "plusky".

NHL 2019/2020 - základná časť - 3. január:

Boston – Columbus 1:2 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Góly a asistencie: 32. Pastrňák (Krug, Bergeron) – 43. Milano (Gerbe, Gavrikov), 61. Dubois (S. Jones)

Boston Bruins: T. Rask (Halák) – Chára, McAvoy, Krug, Carlo, J. Moore, Grzelcyk Marchand, Bergeron, Pastrňák – DeBrusk, Krejčí, Coyle – Bjork, Kuraly, Heinen –Nordström, P. Lindholm, Wagner.

Columbus Blue Jackets: Merzlikins (Kivlenieks) – Werenski, S. Jones, Gavrikov, D. Savard, Harrington, Kukan – N. Foligno, Dubois, Gerbe –Nyquist, Jenner, Stenlund – Lilja, Wennberg, Robinson – Riley Nash, MacInnis, Milano.

/obranca Zdeno Chára (Boston) odohral 17:14 min, raz vystrelil na bránku, zaznamenal jeden "hit", odsedel si dve trestné minúty/

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/IKyn5GdoEA8

Buffalo – Edmonton 3:2 pp (1:2, 0:0, 1:0 - 1:0)

Góly a asistencie: 9. Lazar (Ma. Johansson), 44. S. Reinhart (Bogosian, Olofsson), 62. Eichel (t.s.) – 6. Sheahan (J. Archibald, A. Larsson), 7. Nugent-Hopkins (Yamamoto, Draisaitl)

Buffalo Sabres: Ullmark (C. Hutton) Ristolainen, McCabe (A), Montour, Dahlin, Jokiharju, Bogosian – S. Reinhart, Eichel (C), Olofsson – Sheary, Ma. Johansson (A), Vesey – Okposo, Jo. Larsson, Girgensons – Asplund, Lazar, C. Miller.

Edmonton Oilers: M. Smith (Koskinen) – Bear, Klefbom, K. Russell, Nurse (A), A. Larsson, Lagesson – Kassian, McDavid (C), Neal – Yamamoto, Draisaitl (A), Nugent-Hopkins – Chiasson, Haas, Nygård – J. Archibald, Sheahan, Khaira.

Montreal – Tampa Bay 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Góly a asistencie: 6. Petry (Cousins, Domi) – 1. Cirelli (Černák), 9. Kučerov (B. Point)

Montreal Canadiens: Price (Ch. Lindgren) – S. Weber (C), Chiarot, Petry (A), Mete, C. Fleury, Kulak – Cousins, Danault, Tatar –Suzuki, Domi, Lehkonen – Weal, Kotkaniemi, Poehling – Weise, N. Thompson (A), Vejdemo.

Tampa Bay Lightning: Vasilevskij (McElhinney) –Coburn, Hedman, Černák (A), McDonagh, Shattenkirk, Sergačov – Kučerov, B. Point, Palát – Stamkos (C), Cirelli, Killorn (A) – T. Johnson, Paquette, Maroon – Verhaeghe, Stephens, Gourde.

/útočník Tomáš Tatar (Montreal) odohral 20:21 min, dvakrát vystrelil na bránku, zaznamenal štyri "hity", pripísal si jeden mínusový bod/

/obranca Erik Černák (Tampa Bay) odohral 21:01 min, pripísal si jednu asistencia, zaznamenal štyri "hity", zablokoval štyri strely/

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/32fjMM6T6eI

NY Islanders – New Jersey 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Góly a asistencie: 28. B. Nelson (Brassard, Pulock) – 39. P. K. Subban (N. Gusev, Zajac), 42. Hischier (Palmieri)

New York Islanders: Varlamov (Greiss) – Leddy, Pulock, Dobson, Boychuk (A), D. Toews, Mayfield – Lee (C), Barzal, Kühnhackl – Beauvillier, B. Nelson, Brassard –Johnston, Jo. Bailey (A), Eberle – M. Martin, Cizikas, Komarov.

New Jersey Devils: Blackwood (Domingue) – A. Greene (C), P. K. Subban, Severson, Vatanen, Butcher, Müller – Bratt, Hischier (A), Palmieri –Coleman, Zajac (A), N. Gusev – Wood, Zacha, Simmonds – J. Boqvist, Rooney, Hayden.

Pittsburgh – San Jose 2:3 pp (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)

Góly a asistencie: 17. Hörnqvist, 40. Hörnqvist (Rust, Galchenyuk) – 3. Hertl (Burns, Kellman), 18. Couture (Marleau), 63. Burns

Pittsburgh Penguins: Jarry (M. Murray) – Letang (A), J. Johnson, Marino, M. Pettersson, Ruhwedel, Riikola – Rust, Malkin (A), Galchenyuk –Hörnqvist, McCann, Simon – B. Tanev, Blueger, Aston-Reese –Lafferty, Blandisi, Kahun.

San Jose Sharks: Dell (M. Jones) – Burns, Dillon, E. Karlsson (A), Vlasic, Ferraro, R. Šimek – Labanc, Couture (C), Hertl –Meier, Goodrow, E. Kane – Marleau, J. Thornton (A), Sörensen –Noesen, Kellman, M. Karlsson.

Ottawa – Florida 3:6 (2:1, 0:4, 1:1)

Góly a asistencie: 11. Ennis (N. Paul), 16. Tierney (Duclair), 58. Co. Brown (Ennis) – 2. Dadonov (Hoffman, Yandle), 29. Dadonov (Huberdeau, Yandle), 31. Acciari (Trocheck, Strålman), 40. Vatrano (Dadonov, Toninato), 40. Sceviour (Pysyk, B. Boyle), 59. Huberdeau (Strålman, Stillman)

Ottawa Senators: C. Anderson (M. Högberg) – Chabot, Goloubef, Borowiecki, Ch. Jaroš, Englund, Brännström – B. Tkachuk, Tierney, Duclair – N. Paul, Pageau, Co. Brown – Balcers, White, Ennis – Namestnikov, Anisimov, Sabourin.

Florida Panthers: Bobrovskij (Driedger) –Yandle, Ekblad, Stillman, Strålman, Matheson, Brown, Pysyk –Huberdeau, Barkov, Dadonov – Connolly, Trocheck, Acciari – Vatrano, B. Boyle, Hoffman – Sceviour, Toninato.

/obranca Christián Jaroš (Ottawa) odohral 15:22 min, zaznamenal jeden "hit", zablokoval jednu strelu/

Winnipeg – Toronto 3:6 (0:2, 3:3, 0:1)

Góly a asistencie: 24. Connor (Scheifele), 28. Laine (Pionk, Hellebuyck), 33. Scheifele (Connor) – 4. W. Nylander (Brooks), 9. Kapanen, 30. Dermott (Kerfoot, W. Nylander), 30. Engvall (Kapanen, Spezza), 37. Marner (Barrie, Matthews), 49. W. Nylander (Kerfoot, Tavares)

Winnipeg Jets: Hellebuyck (41. Brossoit) – Poolman, Morrissey (A), Pionk, Sbisa, Bitetto, Dahlström – Laine, Scheifele (A), Connor – Roslovic, Wheeler (C), Ehlers – Perreault, Lowry, G. Bourque – Appleton, N. Shore, Harkins.

Toronto Maple Leafs: Andersen (Hutchinson) – Barrie, Rielly (A), Holl, Marinčin, Ceci, Dermott – Marner, Matthews (A), Hyman – W. Nylander, Tavares (C), Kerfoot – Kapanen, Spezza, Engvall – F. Gauthier, Brooks, Marchment.

/obranca Martin Marinčin (Toronto) odohral 18:14 min, raz vystrelil na bránku, zablokoval tri strely, pripísal si dva plusové body/

Colorado – St. Louis 7:3 (1:0, 3:2, 3:1)

Góly a asistencie: 20. MacKinnon, 24. Kadri (Girard, Calvert), 28. Rantanen (Makar, MacKinnon), 40. Makar (Burakovsky, MacKinnon), 47. Kadri (Girard, Ničuškin), 53. Compher (Landeskog, Girard), 55. Donskoi (MacKinnon, Girard) – 34. Thomas (Pietrangelo, Bozak), 37. Pietrangelo (R. O'Reilly), 57. Thomas (Schwartz)

Colorado Avalanche: Grubauer (Francouz) – Makar, Graves, E. Johnson (A), Girard, Zadorov, Cole – Donskoi, MacKinnon (A), Landeskog (C) –Calvert, Kadri, Ničuškin – Rantanen, Compher, Nieto –Burakovsky, Bellemare, Jost.

St. Louis Blues: Binnington (55. Allen) –Pietrangelo (C), Faulk, Parayko, Bouwmeester, Bortuzzo, Dunn – Perron, R. O'Reilly (A), Sundqvist – Barbašev, B. Schenn, Schwartz – Bozak, Thomas, Steen (A) – Sanford, J. de La Rose, MacEachern.

Calgary – NY Rangers 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)

Góly a asistencie: 5. J. Gaudreau, 8. Backlund, 14. D. Ryan (Dubé), 29. Monahan (Hanifin, J. Gaudreau) – 8. Trouba (Bučnevič, Fox), 9. Chytil (Kakko, Fox), 26. Kakko (Fox, B. Howden)

Calgary Flames: Talbot (Rittich) – Brodie, Giordano (C), Hamonic, Hanifin, R. Andersson, Kylington – Mangiapane, E. Lindholm, Tkachuk (A) – Rieder, Monahan (A), J. Gaudreau – Frolík, Backlund, S. Bennett – Dubé, D. Ryan, Lucic.

New York Rangers: H. Lundqvist (Georgijev) – Trouba, Skjei, DeAngelo, M. Staal, Fox, R. Lindgren – Bučnevič, Zibanejad (A), Kreider (A) – Fast (A), R. Strome, Panarin – Kakko, Chytil, B. Howden – Fogarty, McKegg, Br. Smith.

Arizona – Anaheim 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Góly a asistencie: 15. Crouse (Kessel, Stepan), 41. Dvorak (Kessel, Garland), 47. Richardson (Fischer, Hinostroza), 48. Söderberg (Keller, Schmaltz) – 20. Silfverberg (Lundeström, Comtois), 23. Jones (Del Zotto, Steel)

Arizona Coyotes: Raanta (Hill) – Ekman-Larsson, Demers, Chychrun, Goligoski, Oesterle, Ljubuškin – Hall, Dvorak, Garland – Keller, Söderberg, Schmaltz – Crouse, Stepan, Kessel – Hinostroza, Richardson, Fischer.

Anaheim Ducks: Gibson (R. Miller) – H. Lindholm, Manson, Fowler, Gudbranson, Ja. Larsson, Del Zotto – Henrique, Getzlaf, Carrick – Comtois, Lundeström, Silfverberg – Jones, Steel, O. Kaše – Deslauriers, D. Shore, Rowney.

Vancouver – Chicago 7:5 (1:1, 3:3, 3:1)

Góly a asistencie: 6. J. T. Miller (Horvat, E. Pettersson), 23. Pearson (Edler, Virtanen), 31. Q. Hughes (J. T. Miller, E. Pettersson), 32. E. Pettersson (Boeser, J. T. Miller), 49. Horvat (Edler, Pearson), 56. Gaudette (J. T. Miller), 60. Horvat (Pearson) – 14. C. Murphy (D. Kubalík, J. Toews), 25. Kämpf (Z. Smith, E. Gustafsson), 27. P. Kane (Boqvist), 29. J. Toews (D. Kubalík, Määttä), 54. P. Kane (D. Kubalík, Keith)

Vancouver Canucks: Markström (Demko) – Ch. Tanev, Q. Hughes, Edler, Stecher, Fantenberg, T. Myers – J. T. Miller, E. Pettersson, Boeser –Pearson, Horvat, Eriksson – Roussel, Gaudette, Virtanen –Motte, Beagle, Schaller.

Chicago Blackhawks: Lehner (Crawford) –Keith, Boqvist, E. Gustafsson, C. Murphy, Määttä, Gilbert – D. Kubalík, J. Toews, Quenneville –Sikura, Carpenter, P. Kane – DeBrincat, Dach, D. Strome – Z. Smith, Kämpf, Highmore.

Vegas Golden Knights – Philadelphia 5:4 (4:2, 1:1, 0:1)

Góly a asistencie: 9. Theodore (Stastny), 11. Pacioretty (Stastny, Theodore), 12. Merrill (N. Roy), 18. Pacioretty (Mark Stone), 30. Glass (Carrier) – 8. Giroux (Voráček, Couturier), 15. Konecny, 33. Couturier (Niskanen, Provorov), 41. Couturier (Giroux, Provorov)

Vegas Golden Knights: M.-A. Fleury (M. Subban) –McNabb, Schmidt, Holden, Theodore, Hague, Engelland – Tuch, W. Karlsson, R. Smith – Pacioretty, Stephenson, Mark Stone – Carrier, Stastny, Glass – Merrill, N. Roy, Reaves.

Philadelphia Flyers: Hart (Elliott) –Provorov, Niskanen, Gostisbehere, Braun, Sanheim, P. Myers –Giroux, Couturier, Voráček – J. van Riemsdyk, K. Hayes, Konecny –Farabee, Laughton, Pitlick – M. Raffl, M. Vorobjov, Stewart.