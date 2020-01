Aston Villa prišla o posily. Heaton ani Wesley si do konca sezóny nezahrajú

Obaja hráči majú poranenie väziva v kolene.

3. jan 2020 o 13:09 TASR

BIRMINGHAM. Anglický futbalový klub Aston Villa nemôže do konca sezóny počítať s brankárom Tomom Heatonom a útočníkom Wesleym.

Obaja hráči si poranili väzivo v kolene počas stredajšieho víťazného zápasu nad Burnley (2:1).

Tridsaťtriročný reprezentačný brankár Anglicka i o desať rokov mladší útočník, ktorý v minulosti pôsobil v AS Trenčín a nedávno ho povolali do brazílskeho národného tímu, prišli do Aston Villy pred sezónou a hrávali v základnej zostave.

Birminghamskému klubu sa tak výrazne skomplikovali snahy udržať sa v Premier League. Po 21. kole figuruje na 17. priečke tabuľky len bod nad pásmom zostupu. Informovala agentúra AP.