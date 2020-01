Marcel Forgáč: Slovenskí hokejisti v NHL sú v súkromí obyčajní ľudia

Aká je atmosféra na zápasoch NHL?

3. jan 2020 o 14:00 Samuel Marec, Marián Psár

Vypočujte si podcast

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/7Fl2Q4ijPhA2ATGYETsWqr

Marcel Forgáč miluje hokej ako fanúšik a zápasy navštevuje nielen na Slovensku, ale aj v zámorí.

Pozná hneď niekoľko slovenských hviezd v NHL a vďaka nim mohol nahliadnuť do zákulisia - napríklad porozprávať sa s Pavlom Dacjukom v šatni Detroitu Red Wings.



Práve preto len sotva existuje lepší hosť, s ktorým vstupujeme do roku 2020. S Marcelom sme sa rozprávali o hokeji ako takom, o jeho výnimočnej zbierke dresov a hokejok, zážikoch so slovenskými hokejistami, ale napríklad aj o Slovane Bratislava.



Vypočujte si rozhovor s človekom, ktorý hokeju nielen rozumie, ale v prvom rade ho má úprimne rád.

