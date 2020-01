Vlhovej tréner: Shiffrinovú môžeme zdolať v každom slalome

Slovenku čaká v sobotu slalom.

3. jan 2020 o 17:23 Juraj Berzedi

ZÁHREB. Ráno o siedmej jej zazvoní budík. Keď vstane, čaká ju pätnásťminútová rozcvička a raňajky. Pred pretekmi sú vždy rovnaké. Ovsené vločky, ovocie a biely jogurt s arašidovým maslom.

„Je to jej rituál,“ tvrdí Boris Vlha, brat slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej a člen jej tímu.

Pred pretekmi vo Svetovom pohári má každá minúta v jej programe jasné miesto. Platí to aj pred slalomom v Záhrebe (pôjde sa v sobotu).

Súvisiaci článok Vlhová sa približuje k Shiffrinovej, stále to však nie je dosť Čítajte

Deň pred súťažou má Slovenka voľnejší režim. Lyžiarsky tréning je zrušený tak ako vlani, keď skončila v Záhrebe na druhom mieste za Mikaelou Shiffrinovou.

„Dali sme jej voľno, lebo predchádzajúce tri dni kvalitne trénovala. A dopriali sme oddych aj jej zranenej nohe, ktorá stále nie je úplne vyliečená,“ priznal Matej Gemza, ktorý je asistentom hlavného trénera Livia Magoniho.

„Nebola ani možnosť ísť na pretekársku trať. Petra by mohla trénovať len na krátkom kopci a nemalo by význam prísť hore pre dvadsať bránok, zvyšok trate by sa šúchala bokom,“ doplnil Gemza.

Počas rozhovoru drží v rukách zošiť s menom slovenskej lyžiarky. „Práve ideme s Petrou na kondičný tréning,“ vysvetľuje.

Shiffrinovú môžu zdolať v každom slalome

V Záhrebe je zvykom, že najlepší svetoví lyžiari bývajú v rovnakom hoteli. Aj preto sa na jednom mieste môže stretnúť Vlhová so Shiffrinovou, najväčšie favoritky pretekov.