Na recepcii stretnete Shiffrinovú i Vlhovú. Záhreb má svoje čaro

Slovenská lyžiarka sa cíti silná.

3. jan 2020 o 19:32 Juraj Berzedi

ZÁHREB. Bývalá slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová spovedá Američanku Mikaelu Shiffrinovú. O pár metrov ďalej poskytuje rozhovor Anna Swenn-Larssonová.

Okolo prechádza aj Livio Magoni. Taliansky tréner Petry Vlhovej sa s veľkým úsmevom zdraví s kolegami z iných tímov a fotí sa s fanúšikmi.

V záhrebskom hoteli Westin je poriadny ruch. Aj preto, že sú v ňom ubytované všetky pretekárky, ktoré štartujú v sobotňajšom slalome.

Je to jedinečné. A na iných pretekoch, kde bývajú výpravy v odlišných hoteloch, to nezažijete. Pár minút pred šiestou hodinou prichádza na recepciu Petra Vlhová.

Slovenka si verí v každých pretekoch

Je uvoľnená. A práve sa chystá na žrebovanie čísiel. Poobede absolvovala ľahší kondičný tréning, ktorý jej nič neubral z dobrej nálady.

„Dnes som nebola na kopci. Mala som voľno. Tréneri mi povedali, že podmienky na trati sú dobré a podklad je tvrdý,“ priznala 24-ročná Slovenka.

V záhrebskom slalome už štartovala päťkrát. A zdá sa, že jej preteky v chorvátskej metropole vyhovujú, keďže už dvakrát skončila druhá.

Najskôr pred troma rokmi, keď nestačila len na svoju krajanku Veroniku Velez-Zuzulovú. Vlani zase nad jej sily bola len Američanka Shiffrinová.

„Verím si v každých pretekoch. Verím, že sa budem cítiť dobre, nebudem robiť žiadne chyby a dopadne to čo najlepšie,“ predpovedá liptovská rodáčka.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si žrebuje poradové číslo. (zdroj: TASR)

Vlhová stále bojuje so zranenou nohou

V tejto sezóne sa často rozoberá jej zdravotný stav. V lete najskôr absolvovala operáciu nosných dutín a na začiatku sezóny si zase narazila holenú kosť.

„Zdravotne som na tom fajn, ale stále bojujem so zranenou nohou. Tým, že stále tlačím do lyžiarky sa to stále zhoršuje,“ vysvetľuje Vlhová.

Záhrebský slalom je špeciálny aj v tom, že je najdlhší v celom kolotoči Svetového pohára. Jedno kolo trvá až minútu a často preto rozhoduje fyzická kondícia.

„Slalom je dlhý, ale cítim sa dobre a silná. Určite pôjdem naplno až do konca,“ vraví sebavedomo Vlhová.

Len neďaleko je na stole položená vzácna sklenená korunka, na ktorej sú vytesané mená doterajších víťazov.

„Áno, preteky sú výnimočné touto korunkou, ale osobne to nevnímam príliš špeciálne,“ vraví Slovenka.

A následne odchádza na žrebovanie čísiel. Úsmev z jej tváre nezmizol ani po ňom, keďže do záhrebského slalomu (1. kolo 13.00, 2. kolo 16.15) odštartuje s číslom jeden.