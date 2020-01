Slovan si v Nových Zámkoch neudržal vedenie, zaváhali aj Košice

Hlasy po zápase

Miroslav Mosnár, tréner Nových Zámkov: "Nehovorím, že sme začali zle, no dostali sme dva góly, keď sme nezblokovali strely. Naši hráči tieto situácie podcenili. Potom sa nám podarilo dať kontaktný gól na 1:2, následne sme v závere tretiny urobili zase chybu, po ktorej sme dostali gól na 1:3. V druhej tretine nám súper ušiel na 1:4. Z môjho pohľadu bol zlomový moment, keď sme dali spoza brány gól.

To nás nakoplo, hneď sme dali aj ďalší a prišla pozitívna emócia. Potom sa nám podarilo ešte zvýšiť, ale zase sme gól dostali, tentoraz po chybe nášho brankára. Aj trochu so šťastím sme záver zvládli, aj keď už pri nájazde Pospíšila na bránu mohol padnúť gól. Zápas bol vyrovnaný, obe mužstva dobre korčuľovali, divákom sa to mohlo páčiť."

Roman Stantien, tréner Slovana: "Prvá tretina bola podľa našich predstáv, vedeli sme, čo súper hrá. Viac-menej sme to aj dodržiavali. Celkom nám to tam aj padalo. V druhej tretine sa to všetko, vo vidine ľahkého víťazstva, otočilo proti nám. Prestali sme plniť to, čo nám fungovalo v prvej tretine.

Vzhľadom na to, že sme viedli 4:1, niektorí chlapci povolili a to bola voda na mlyn pre bojovný domáci tím. Ten potom perfektne otočil zápas a v tretej tretine sme to chceli otočiť na svoju stranu. V športe to však tak býva, že keď niečo podceníte, ťažko sa to vracia. Aj keď sa nám ešte podarilo vyrovnať na 5:5, v predĺžení mali viac možností domáci a rozhodli."