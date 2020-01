Kris Versteeg sa zranil na Spenglerovom pohári, Nitre nepomôže niekoľko týždňov

Mimo hry bude približne tri až štyri týždne.

4. jan 2020 o 21:00 TASR

NITRA. Tipsportligový klub HK Nitra sa bude musieť približne 3-4 týždne zaobísť bez kanadského útočníka Krisa Versteega.

Ten nedávno reprezentoval Kanadu na Spenglerovom pohári, no vo finálovom zápase proti Třincu (4:0) sa zranil a liečiť by sa mal približne 3-4 týždne. Nitriansky klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

Versteeg stihol po príchode do Nitry odohrať dva zápasy v najvyššej slovenskej súťaži. Neskôr, na základe dohody s vedením klubu, reprezentoval Kanadu na prestížnom Spenglerovom pohári vo švajčiarskom Davose.

V štyroch zápasoch získal 5 kanadských bodov za 3 góly a 2 asistencie. Bilanciou 1+1 sa podieľal na finálovom víťazstve nad Třincom, no duel sa pre neho predčasne skončil.

"Po zápase cítil, že bolesť môže znamenať zlomeninu kostičky v chodidle. Ako sa ukázalo na dôkladnom vyšetrení u kanadského špecialistu, zlomenina sa potvrdila.

Doba liečby je stanovená na 3-4 týždne. Ak všetko pôjde podľa predstáv, do Nitry by sa mohol vrátiť okolo 20. januára. Určite to neznamená jeho koniec v Nitre.

Akékoľvek ďalšie špekulácie, ktoré nás zarazili v diskusiách, absolútne vylučujeme. Pri oboch jeho absenciách ide, resp. išlo, o reálne zranenia," uviedol nitriansky klub na oficiálnej stránke.