Magoni: Musím zistiť, či chce Petra glóbusy. Potom uvidím, či ostanem

Na recepcii hotela Westin v Záhrebe sa pozdraví s viacerými svojimi kolegami. Je vidieť, že v lyžiarskom svete je rešpektovaný a obľúbený. Potom sa pokojne usadí na sedačke, usmeje sa a povie, že už sa teší na rozhovor.

Taliansky tréner Petry Vlhovej nepoužíva len naučené frázy, je otvorený a často aj kritický. „Nie sme tam, kde by som chcel byť. Je to najťažšia sezóna, ktorú s Petrou prežívam,“ priznal LIVIO MAGONI pre SME.

Aj na tieto otázky odpovedal Livio Magoni pre SME: V čom vidí najväčšie rozdiely medzi Talianmi a Slovákmi? A čo znamená talianska mentalita?

Ako vníma spory Vlhovcov s vedením Slovenskej lyžiarskej asociácie?

Ako prežíva aktuálnu sezónu? Prevyšuje uňho viac radosť alebo sklamanie?

V slalome ide o súboj Vlhová - Shiffrinová. Sú ostatné pretekárky príliš slabé?

V ktorej disciplíne má Vlhová najväčšiu šancu získať malý glóbus?

Čo mu v trénerskom životopise ešte chýba? A láka ho trénovať aj mužov?

Čo povedal na adresu Vlhovej po pretekoch tréner Shiffrinovej?

Otec Petry Vlhovej často hovorí, že ste mág či kúzelník. Aké sú vaše tajomstvá?

Nie som žiaden mág. Som normálny človek. A moje tajomstvá sú prosté. Tvrdo pracovať každý deň. To znamená, že z dvadsiatich štyroch hodín pracujeme dvadsať. Nie je to iba práca na svahu, ale aj všetko okolo, aby puzzle do seba krásne zapadlo.

Kedy ste sa naučili tak tvrdo pracovať?

V mladosti. Mám päť súrodencov. Môj otec bol prísny a museli sme pracovať od rána do večera. Od neho mám túto vlastnosť.

Okrem pracovitosti o vás ľudia často hovoria, že ste pozitívny. Súhlasíte?

Nie tak celkom. Tvrdo pracujúci áno, ale pozitívny nie. Som skôr nepredvídateľný. Keď viem, že moji zverenci sú niečoho schopní, musia to tak spraviť. A nie sa k vrcholu iba priblížiť, ale ho aj dosiahnuť. Poznám Petru v každej situácii a viem čoho je schopná, tak chcem, aby skúsila všetky možnosti na dosiahnutie cieľa.

Úspešnú slovenskú lyžiarku trénujete už štvrtú sezónu. Ako sa za toto obdobie zmenila?

Veľa sa zmenilo. Prvý rok sme boli v prvej trinástke. Dosiahli sme veľký cieľ. Po druhom roku sme začali víťaziť a porážať Mikaelu Shiffrinovú. V minulej sezóne sme získali medaily na majstrovstvách sveta a Petra skončila druhá vo Svetovom pohári.

Po týchto víťazstvách sa zmenilo veľa vecí. Do tímu prišli noví ľudia, máme nové vzťahy. Viem, že stále môžeme veci zdokonaľovať a meniť systém, aby sme boli úplne na vrchole. Teraz tam nie sme. Mikaela je na top úrovni a my sa musíme stále učiť.

Petra je najlepšia športovkyňa Slovenska za rok 2019. Čo to pre vás znamená?

Som na ňu hrdý. Viem, že máte skutočne dobrých športovcov ako napríklad cyklistu Petra Sagana, futbalistov Mareka Hamšíka či Milana Škriniara. Je to pre nás dôležité, aby sa aj náš šport dostal do povedomia. Tiež pre mladých. Nie je tu len hokej, futbal či cyklistika. Je to pre mňa dôležité, že som uskutočnil túto zmenu, že som niečo zanechal. Tam, kde žijete, je dôležité zanechať nejakú pečať.

Petra sa stáva na Slovensku veľmi populárna. Zmenilo ju to?

Je to normálne. Nemôže zostať rovnaká.