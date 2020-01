Žampa slalom v Záhrebe nedokončil, Pinturaulta na niekoľko minút diskvalifikovali

Po prvom kole vedie Zenhäusern.

5. jan 2020 o 15:27 (aktualizované 5. jan 2020 o 16:22) SITA, TASR

Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2019/2020 - Záhreb, Chorvátsko

Slalom mužov - 1. kolo:

1. Ramon Zenhäusern Švajčiarsko 57,49 s 2. Michael Matt Rakúsko + 0,07 s 3. Linus Strasser Nemecko + 0,18 s - Adam Žampa Slovensko nedokončil

ZÁHREB. Švajčiar Ramon Zenhäusern je lídrom po prvom kole nedeľňajšieho slalomu v chorvátskom Záhrebe v rámci pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.

Zenhäusern dosiahol iba o sedem stotín sekundy lepší čas ako Rakúšan Michael Matt. Tretí je s odstupom 18 stotín nemecký reprezentant Linus Strasser.

V 63-člennej štartovnej listine figuroval aj slovenský zástupca Adam Žampa, ktorý s číslo 37 na hrudi napokon nedokončil prvé kolo a neprenikol tak medzi elitnú tridsiatku.

"Chcel som ísť úplne na priamo a čo najrýchlejšie, ale príliš som to napálil. Je to postavené presne do kompresie, je to dosť ľadové a skôr nezaberajú lyže. V kompresii na rovine to zaberie naraz, vedel som, že to tam tak je, ale nečakal som, že to zaberie až tak extrémne. Škoda," povedal v cieľových priestoroch Žampa, ktorý v slalome čaká na umiestnenie v najlepšej tridsiatke od januára 2018, keď sa mu to podarilo v Kitzbüheli.

V decembri vo Val d'Isere ho diskvalifikovali v druhom kole: "Chýba mi asi iba konštantnosť. V tréningu je to fajn, v pretekoch tiež, ale nie v celých. Treba byť trpezlivý a vydržať."

Víťazovi decembrového slalomu vo Val d'Isére, Francúzovi Alexisovi Pinturaultovi, sa v prvom kole nevyhli menšie technické problémy. Na niekoľko minút ho dokonca diskvalifikovali.

Dôvodom malo byť vynechanie jednej z bránok. Rozhodcovia však neskôr tento verdikt korigovali a Pinturaultov výkon napokon klasifikovali. Druhé kolo slalomu mužov v Záhrebe sa začne o 17.40 h.