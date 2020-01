Velez-Zuzulová: Vážim si, že Shiffrinovej reakcie sú stále rovnaké

Rozhovor pre denník SME

Jej program počas slalomu Svetového pohára v Záhrebe bol nabitý. Rozhovor s Mikaelou Shiffrinovou, prehliadky trate, komentovanie pretekov i pomoc Petre Vlhovej. „Robím to preto, lebo ma to baví a milujem lyžovanie. Určite to nerobím pre peniaze,“ tvrdí VERONIKA VELEZ-ZUZULOVÁ.