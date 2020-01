Líder ligy z Milwaukee prehral v San Antoniu, Boston vo Washingtone

Philadelphia si poradila s Oklahomou.

7. jan 2020 o 9:42 TASR

NEW YORK. Až 19 úspešných trojkových pokusov si v zámorskej NBA pripísali hráči San Antonia pri triumfe nad Milwaukee 126:104. DeMar DeRozan zaznamenal 25 bodov. Hosťom nestačilo 24 bodov, 12 doskokov a osem asistencií Jannisa Antetokunmpa, líder súťaže ukončil päťzápasovú víťaznú sériu.

Tieto dve družstvá z rozdielnych konferencií sa stretli druhýkrát v priebehu týždňa a odveta trénerovi Mikovi Budenholzerovi, ktorý dlhé roky pôsobil ako asistent Gregga Popovicha práve v San Antoniu, už nevyšla. Milwaukee v tejto sezóne prehralo vyšším rozdielom iba raz, v úvodný deň súťaže s Bostonom.

"Premieňali strely spoza oblúka, zo stredných vzdialeností, po uvoľnení za clonou, v ich hre bolo skrátka všetko. Neviem, či som mohol ako tréner urobiť lepšiu prácu," povedal pre ESPN kouč Milwaukee. Domáci zaznamenali v zápase vyše 50-percentnú streľbu z poľa i z trojky.

Dončič zaznamenal ďalší triple double

Joel Embiid aj s vykĺbeným prstom na ľavej ruke nastrieľal 18 bodov a pomohol Philadelphii k víťazstvu nad Oklahomou City 120:113. Ben Simmons pridal 17 bodov a 15 doskokov a Philadelphia prerušila šnúru štyroch prehier. Embiid sa zranil v prvej štvrtine, ale po krátkom ošetrení v kabíne sa vrátil do hry.

Utah Jazz vyhrali o dva body 128:126 na palubovke New Orleansu. V poslednej sekunde mohol z dvojtaktu vyrovnať Brandon Ingram, no Rudy Gobert ho zasiahol do ruky a rozhodcovia k veľkej nevôli domácich fanúšikov neodpískali faul.

Podľa pravidiel NBA v takej situácii nemôžu zmeniť rozhodnutie ani po zhliadnutí videa.

Luka Dončič z Dallasu zaknihoval proti Chicagu (118:110) jedenásty triple double v sezóne - 38 bodov, 11 doskokov a 10 asistencií. Má tak na svojom konte viac trojitých dvojciferných zápisov s viac ako 30 bodmi ako všetci ostatní hráči v súťaži.

Jokič ukázal obdivuhodný výkon

"Každý zápas prinesie nejakú štatistiku, dôležitejšie je víťazstvo," povedal Slovinec. Čech Tomáš Satoranský zaznamenal 14 asistencií, najviac v kariére.

Líder Denveru Nikola Jokič pri víťazstve na ihrisku posledného tímu Východnej konferencie Atlanty 123:115 strelil 47 bodov, čo je jeho kariérne maximum.

"Ani som nevedel, koľko bol môj osobný rekord doteraz. Proste mi vyhovovalo tempo stretnutia," vyhlásil Jokič. Pozoruhodné je, že v zápase si nepripísal jedinú stratu. Je iba tretím pivotom v histórii, ktorý prekonal v zápase hranicu 45 bodov a nepripísal si žiadnu stratu. Pred ním to dokázali Shaquille O'Neal a Moses Malone.

Najviac bodov v kariére dal aj rozohrávač Markelle Fultz, ktorý pomohol Orlandu 25 bodmi zdolať tabuľkového suseda Brooklyn 101:89. Nets prehrali šiesty duel v sérii a klesli na východe na ôsmu priečku, tesne nad hranu postupu do play off.

Druhý tím Východnej konferencie Boston prekvapujúco prehral vo Washingtone, hoci domáci nemali k dispozícii pre zranenia šesť hráčov zo štandardnej rotácie.

NBA 2019/2020 - Základná časť - výsledky - utorok

CHARLOTTE HORNETS - INDIANA PACERS 104:115 (29:27, 15:15, 21:37, 39:36)

Najviac bodov: Rozier 28, Graham 22, Bridges 18 - Warren 36, Sabonis 18 (12 doskokov), M. Turner 15

ORLANDO MAGIC - BROOKLYN NETS 101:89 (20:22, 32:17, 23:32, 26:18)

Najviac bodov: Fultz 25, Augustin 16, Iwundu 12 - Dinwiddie a J. Harris po 16, Temple, W. Chandler a Luwawu-Cabarrot po 9

PHILADELPHIA 76ERS - OKLAHOMA CITY THUMDER 120:113 (31:31, 31:21, 28:34, 30:27)

Najviac bodov: Richardson 23, T. Harris a Embiid po 18 - Adams 24 (15 doskokov), Schröder 21, Gallinari 18

WASHINGTON WIZARDS - BOSTON CELTICS 99:94 (26:17, 25:23, 23:32, 25:22)

Najviac bodov: I. Smith 27, McRae 19, Thomas 17 - J. Brown 23, Tatum 17, Smart 13

ATLANTA HAWKS - DENVER NUGGETS 115:123 (31:29, 25:35, 30:27, 29:32)

Najviac bodov: Trae Young 29 (12 asistencií), Huerter 22 (6 trojok), J. Collins 17 - Jokič 47, Barton 28, J. Murray 16

NEW ORLEANS PELICANS - UTAH JAZZ 126:128 (36:35, 28:33, 33:27, 29:33)

Najviac bodov: Ingram 35, Redick 23, Ball 21 - Bojan Bogdanovič 35, Ingles 22, Mitchell 19

DALLAS MAVERICKS - CHICAGO BULLS 118:110 (33:27, 28:28, 27:27, 30:28)

Najviac bodov: Dončič 38 (11 doskokov, 10 asistencií, 5 trojok), D. Powell 16, Hardaway 15 - Markkanen 26, LaVine 20, C. White 15

SAN ANTONIO SPURS - MILWAUKEE BUCKS 126:104 (27:22, 38:30, 26:29, 35:23)

Najviac bodov: DeRozan 25, Mills 21 (6 trojok), Aldridge a Gay po 17 - Antetokunmpo 24 (12 doskokov), DiVincenzo 16, Middleton a G. Hill po 15

SACRAMENTO KINGS - GOLDEN STATE WARRIORS 111:98 (26:19, 26:21, 38:24, 21:34)

Najviac bodov: Fox a Hield po 21, Barnes a Ariza po 18 - G. Robinson 16, Spellman 13, Paschall 12